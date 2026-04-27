Qué le pasa a Mbappé: la lesión que sufre y los partidos que se perderá con el Real Madrid

Kylian Mbappé ha vuelto a la enfermería del Real Madrid. El club blanco informó este lunes del parte médico de la lesión que sufre el delantero francés y que le dejará sin jugar las próximas semanas con el objetivo de que su vuelta sea antes de que termine la temporada y marcharse con Francia para preparar el Mundial.

El galo notó molestias el pasado viernes en el partido ante el Betis tras notar una sobrecarga. Después de unos días de pruebas médicas y exploraciones en Valdebebas, el Real Madrid confirmó que sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Con este parte médico, Mbappé mira el calendario de cara a los partidos que se perderá con el conjunto de Álvaro Arbeloa este mes de mayo.

Mbappé está descartado para el partido de este domingo ante el Espanyol, y todas las miradas están puestas en que llegue a tiempo para el próximo 10 de mayo en el Clásico contra el Barcelona. Si el Real Madrid vence a los pericos, los merengues necesitan ganar sí o sí en el Camp Nou para evitar el alirón de los de Flick. Es por ello que Kylian tiene la mente puesta en estar en condiciones de ayudar a su equipo.

En caso de que Mbappé no se vea en condiciones de estar ante el Barcelona, el delantero reaparecería en las tres últimas jornadas de Liga ante Oviedo, Sevilla y Athletic. Aún está la posibilidad de ganar el Pichichi en su batalla personal con Muriqi, donde la diferencia entre ambos es de apenas tres goles.

Mbappé, ante una lesión conocida en el Real Madrid

No es la primera vez esta temporada que el Real Madrid tiene que tratar una lesión en dicha zona. Jugadores como Tchouaméni o Bellingham también la han sufrido, superándola en diferentes plazos. El francés se lesionó el pasado mes de noviembre en Anfield y estuvo 20 días fuera, lo que le hizo perder tres partidos con el conjunto blanco. Respecto al inglés, se lesionó el pasado mes de febrero y estuvo 44 días fuera, es decir, nueve partidos con el Real Madrid.

En total, Kylian Mbappé afronta su cuarta lesión esta temporada, donde sus problemas de rodilla han sido lo que más le han castigado para estar al 100% físicamente. El Mundial también está a la vuelta de la esquina. Tanto el Real Madrid como Mbappé tendrán cautela y no forzarán, salvo que el futbolista sienta que está para regresar.