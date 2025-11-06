Tchouaméni sufre una lesión muscular y estará tres semanas de baja

Malas noticias para el Real Madrid. Tchouaméni sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que se produjo en Anfield y estará alrededor de tres semanas apartado de los terrenos de juego. Su objetivo es llegar al encuentro contra el Olympiacos de la quinta jornada de la fase liga de la Champions. Sin duda, es una baja muy sensible para Xabi Alonso.

Tchouaméni es un jugador muy importante para Xabi Alonso, que ahora tendrá que buscar un jugador para esa posición. Lo normal es que Camavinga sea el elegido para ocupar esta plaza mientras el francés está en la enfermería.

Tchouaméni, quitando a Thibaut Courtois, es el tercer jugador del Real Madrid con más minutos esta temporada, con 1.224, por detrás de Álvaro Carreras (1.252) y Kylian Mbappé (1.310). Lo que demuestra lo importante que es el francés para Xabi Alonso.

Le pasaba a Ancelotti y le sucede a Xabi. Será más o menos criticado, pero para los entrenadores el francés es un jugador fundamental para dar equilibrio al equipo en la medular. Un futbolista capaz de sostener el centro del campo madridista y con una gran facilidad para reforzar la defensa cuando sea necesario.