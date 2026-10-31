La obsesión de Mourinho tras conquistar el Camp Nou

Mourinho salió del Camp Nou con una victoria de enorme valor y una preocupación muy concreta: ganar al Racing. El triunfo contra el Barcelona merecía celebrarse, pero el portugués tenía claro dónde estaba el siguiente peligro. Después de una noche de máxima tensión, de un esfuerzo enorme y de una alegría de las que se disfrutan especialmente en el vestuario del Real Madrid, tocaba recuperar la concentración. Santander esperaba al otro lado de los elogios.

Por eso, la gran obsesión de Mou durante esta semana ha sido llevar al equipo del Clásico al siguiente partido. Conseguir que la satisfacción por lo logrado no rebajase la exigencia para lo que viene. Y ahora encuentra al Madrid con una tarea muy definida para el domingo, que no es otra que demostrar ante el Racing que el paso adelante del Camp Nou puede sostenerse también en una cita diferente, lejos del ruido y de la dimensión de un duelo contra el Barcelona.

El técnico sabe cuánto cuesta construir una dinámica ganadora y lo fácil que resulta interrumpirla. Una victoria como la del Clásico fortalece la confianza, refuerza las decisiones del entrenador y ayuda a que los jugadores crean en lo que están haciendo. Pero necesita continuidad. El Real Madrid tiene la oportunidad de convertir ese impulso en algo más duradero y Mourinho quiere aprovecharla desde Santander.

Del Camp Nou a Santander

El cambio de escenario exige también un cambio de mentalidad. Contra el Barcelona, la propia dimensión del encuentro eleva la activación. La rivalidad, el ambiente y lo que hay en juego hacen el resto. Ante el Racing, el Madrid tendrá que llevar esa intensidad consigo. Entrar al partido con la concentración necesaria, competir cada acción y evitar que el recuerdo del Clásico ocupe el espacio del encuentro que toca jugar.

Ahí ha situado Mourinho el foco. Ganar al Barcelona debe servir para llegar mejor al siguiente compromiso, con más seguridad en el plan y mayor confianza entre los futbolistas. El portugués empieza a reconocer al equipo que busca: más compacto, con jugadores que se complementan y una relación más equilibrada entre el ataque y la defensa. Ahora necesita verlo de nuevo sobre el césped.

Santander será una prueba para esa estructura. El Real Madrid deberá encontrar soluciones con el balón y conservar el compromiso cuando le toque recuperarlo. Atacar junto y defender con todos. La idea que ha ido tomando forma en las últimas semanas tiene recorrido, pero su consolidación pasa por repetir comportamientos, también cuando cambien el rival y las circunstancias.

Seis días para sostener el impulso

El calendario añade dificultad. Al Real Madrid le esperan tres partidos consecutivos fuera de casa en seis días antes del parón. Un tramo que obligará a administrar esfuerzos y a utilizar los recursos de la plantilla, pero que empieza por una prioridad que Mourinho no quiere perder de vista: el partido contra el Racing.

El portugués dispone de alternativas para adaptar el equipo a cada encuentro. Puede buscar mayor presencia ofensiva o reforzar el equilibrio, cambiar piezas y repartir responsabilidades. Lo que necesita mantener es la implicación colectiva que empieza a darle consistencia al conjunto.

Las noticias sobre el estado de varios futbolistas ayudan. Las pruebas de Fede Valverde descartaron una lesión y el margen hasta el domingo permite contar con él en buenas condiciones. Güler también estará disponible después de trabajar en el interior por una sobrecarga, mientras que Courtois atraviesa los últimos coletazos de la gripe sin que peligre su presencia en Santander.

Mourinho, por lo tanto, lo tiene claro. El Clásico ha dejado confianza y argumentos para seguir construyendo. El Racing ofrece la primera oportunidad de darles continuidad. Porque el portugués quiere que la alegría del Camp Nou acompañe al Madrid durante mucho tiempo. Y para conseguirlo, lleva toda la semana pensando en ganar el domingo.