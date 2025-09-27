Ni Alberola Rojas ni el VAR vieron una entrada salvaje de Nico González a Carvajal que debió ser roja

El derbi madrileño ha sufrido una polémica arbitral que ha salpicado de nuevo en contra del Real Madrid. Cuando el equipo de Xabi Alonso venía de remontar al conjunto rojiblanco gracias a los goles de Mbappé y Güler, una entrada salvaje de Nico González a Dani Carvajal desató la furia del madridismo al no ser castigada con la roja directa.

Todo ocurrió en el minuto 40, cuando el lateral madridista sufrió un tremendo pisotón del argentino cuando tenía el pie doblado. Sin embargo, en las imágenes pudo verse cómo la plancha de la bota de Nico impactó primero a la altura del gemelo cuando el balón ya había salido de la jugada. Arrastró con el pie hasta el suelo y eso dejó a Carvajal tendido en el suelo con signos de dolor. Incluso se pudo ver cómo le quitó la bota tras la acción.

Después de varios segundos, Alberola Rojas solo castigó la acción del futbolista colchonero con tarjeta amarilla, sin ni siquiera recibir la llamada del VAR para revisar la jugada. Carvajal acabó renqueante hasta el descanso y se unió a la lista de los damnificados por la intensidad de los de Simeone. Al principio de partido, Eder Militao también recibió un golpe de Sorloth a la altura del talón que obligó a la intervención de las asistencias médicas. Para suerte de Xabi Alonso, los dos pudieron seguir jugando.