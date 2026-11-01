Milla Alvendiz saca los colores desde el VAR a Munuera Montero y su linier al anular un penalti de Tchouaméni

La polémica ha estado bien servida en el Sardinero con el Racing-Real Madrid. Si el estadio cántabro se encendió con el penalti pitado a Kylian Mbappé, en la recta final del partido iba a estallar del todo después de que no les pitasen un penalti a su favor tras una mano de Tchouaméni dentro del área. Aunque Munuera Montero lo señaló con ayuda del linier, el VAR tuvo que corregirle al ser una acción involuntaria.

Después de unos minutos en los que el Racing estaba merodeando la portería de Courtois, el centrocampista iba a recibir el impacto del balón en su mano izquierda después de una disputa de balón con Patri. Después de unos segundos de protestar de los futbolistas del Racing, Munuera Montero recibió la instrucción de su linier y señaló la pena máxima. Pero la acción no iba a terminar ni mucho menos ahí.

El VAR con Milla Alvendiz en la sala llamó al colegiado para que rectificara su decisión después de que apreciasa en la repetición cómo Tchouaméni es quien tocaba el balón primero con la punta de la bota en lugar del jugador del Racing. Aunque la mana estaba separada del cuerpo, Munuera interpretó que estaba intentando jugar el balón y se trataba de un gesto involuntario, por lo que recitificó y no señaló penalti en contra del Real Madrid.