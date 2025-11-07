Kylian Mbappé no está teniendo fortuna con los avances deportivos del SM Caen. Con el equipo en la tercera división francesa después de haber descendido la temporada pasada y apenas tres victorias en doce partidos, una situación que ha provocado que hasta el futbolista haya tenido que responder en redes sociales a una canción criticando su implicación en el proyecto tras haberlo comprado en 2024.

Todo comenzó cuando el rapero Orelsan, seguir reconocido del equipo, lanzó este viernes en su nuevo álbum ‘La Fuite en avant’ y lanzó una dura pulla con el tema ‘La Petite Voix’. «Vas a llevar a la bancarrota a tu ciudad como los Mbappé», dijo refiriéndose al dueño del Caen. Una letra que no tardó Mbappé en responder en su perfil de Twitter: «Puedes ‘salvar’ la ciudad que tanto amas, Orelsan. PD: El tipo no hizo más que suplicarnos que lo dejáramos entrar con el 1% sin pagar porque no tiene ni un centavo, pero para dar la imagen correcta del pobre hombre de Normandía», contestó.

Mbappé y su proyecto con el Caen.

Hace apenas unos meses, Mbappé acudió a un partido del Caen cuando aún tenían opciones de lograr la permanencia en la Ligue 2. «Quería estar en contacto con los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados. Quería que la gente supiera lo mucho que significa para mí estar aquí, que el club ocupa un lugar importante en mi vida», explicó en aquel momento poco antes de que descendieran.

Mbappé tenía entre ceja y ceja comprar un club y de fútbol. En julio de 2024 lo hizo a través de Coalition Capital, un fondo de inversión que gestiona todas las inversiones de la familia. El ex del PSG pagó entre 15 y 20 millones de euros para convertirse en propietario del Caen. Equipo donde, por cierto, hizo las pruebas en 2013 pero no pudo superarla. Con el 80% del club, Kylian es el mayor accionista del club, pero los resultados le colocan en el centro de la diana por la crítica situación que vive el equipo.