La FIFA ha dado a conocer los nominados al premio The Best al mejor jugador de la temporada 2024/25, entre los que figura un sólo jugador del Real Madrid: Kylian Mbappé. El PSG, campeón de la Champions y del triplete, domina las nominaciones, con gran favoritismo para Ousmane Dembélé, que ya ganó el Balón de Oro.

Los 11 nominados al premio The Best 2025 son los siguientes: Dembélé, Achraf, Harry Kane, Mbappé, Nuno Mendes, Palmer, Pedri, Raphinha, Salah, Vitinha y Lamine Yamal. Así, hay cuatro jugadores del PSG, tres del Barcelona y uno del Real Madrid entre los nominados.

Los premios The Best, que otorga la FIFA, son otorgados por cuatro grupos de votaciones: capitanes de las 211 selecciones que componen la FIFA, seleccionadores de esas mismas selecciones, periodistas y aficionados. Eso sí, los once nominados sí ha sido decisión de la FIFA.

Los votos se unen para elegir a los galardonados, especialmente al mejor jugador del mundo, que sustituirá en el palmarés a Vinicius, elegido el año pasado y que en esta ocasión no está nominado. El único jugador del Real Madrid nominado es Kylian Mbappé, Bota de Oro de la pasada temporada.

Por su parte, los nominados a mejor entrenador del año son: Javier Aguirre (selección de México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (selección de Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

La FIFA ha anunciado los nominados, pero no la fecha de la entrega de estos Premios The Best que vienen a ser una competencia del Balón de Oro, aunque en este caso está organizado por la FIFA, máximo organismo del fútbol mundial, y con una votación más democrática.