Mbappé paga 20 millones de euros para ser el propietario de un equipo francés

Está claro que Kylian Mbappé no es sólo un jugador de fútbol. Desde que se diera a conocer en el Mónaco, el de Bondy se mostró como una persona diferente en todos los aspectos, no simplemente en el futbolístico. Y con el paso de los años se ha demostrado que el jugador del Real Madrid tiene una amplia visión de negocio pese a su todavía corta edad. Ahora, ha decidido convertirse en el socio mayoritario del Caen, de la Segunda División francesa, convirtiéndose de esta manera en el propietario de un club de fútbol más joven del mundo.

Mbappé tenía entre ceja y ceja comprar un club y de fútbol. Y finalmente lo ha hecho a través de Coalition Capital, un fondo de inversión que gestiona todas las inversiones de la familia. El ex del PSG ha desembolsado entre 15 y 20 millones de euros para convertirse propietario del Caen. Equipo donde, por cierto, hizo las pruebas en 2013 pero no pudo superarla. Ahora ha adquirido el 80% del club.

Kylian compra el Caen, un club que militó diez años en la Ligue 1, pero que actualmente está en la Ligue 2, segundo escalón del sistema de ligas en Francia. El año pasado quedó en sexto lugar y desde la familia del francés se pretende dar un salto para que el Caen pueda volver a la primera división.

Esta compra llega después de que Pierre-Antoine Capton, todavía copropietario del Caen, hiciera pública recientemente la intención de buscar nuevos socios que compren las acciones de Oaktree, el fondo de inversión americano que había inyectado dinero hace unos años al Caen.

Mbappé, al alza

Mbappé se ha convertido en una de las grandes atracciones de un Real Madrid que cuenta con un equipo temible, el mejor de Europa. Los blancos se han hecho con los servicios de uno de los grandes jugadores del mundo. Ahora, la gran incógnita es su posición en el campo, ya que juega en la misma posición que Vinicius Jr. Carletto despejó las dudas y desveló que le ve jugando en punta «con el ataque bastante abierto».

«Le veo jugando delante con el ataque bastante abierto. El ataque cubre 68 metros de ancho y tenemos que cubrir estos 68 metros con los delanteros», empezó diciendo, para luego reconocer ya en serio que «honestamente, no he pensado en ello». «Encajar a Mbappé en el equipo no será un problema, es importante recordar lo que dijo, él se adaptará al equipo. El punto clave es que cada jugador tiene que poner su talento y calidad al servicio del equipo», dijo Ancelotti en el podcast The Obi One del ex jugador Obi Mikel, al que ya tuvo a sus órdenes durante su etapa en el Chelsea.