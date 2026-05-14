Marcelo defiende que Enzo Alves juegue con España: «Nació aquí y su vida está aquí»

Enzo Alves, con apenas 16 años, ha sido un reclamo para que España le ate en corto pensando en el futuro. La perla del Real Madrid sigue encandilando en Valdebebas y eso hizo que la Selección moviese ficha rápido para convencerle de defender los colores de la Roja, si Dios quiere algún día en la absoluta. Un camino que empezó a trazar jugando desde la sub-15 hasta la sub-17, donde se ha asentado para descartar la posibilidad de que Brasil trate de robar al futbolista.

Con apenas 15 años y 6 meses, Enzo Alves ya debutaba con la sub-17, fruto del talento goleador que demuestra en el Real Madrid. Ya suma siete goles y las expectativas son muy altas para que dé muy pronto el salto a otra categoría. En enero apenas firmó su contrato profesional en el conjunto blanco y Marcelo ha defendido que jugar con España es el deseo de su hijo: «Yo siempre desde juveniles lo hacía con Brasil, pero Enzo nació en España y tiene su vida aquí. Le encanta Brasil, pero la selección fue muy top con nosotros. Nos llamó, nos explicó el proyecto y eso para mí es lo más importante. Él se debe sentir feliz y cómodo en la decisión, pero es suya. Cuando sea más mayor, lo explicará qué ha decidido», confesó el brasileño en el podcast de Iker Casillas.

Por el momento, el deseo de Enzo Alaves es seguir jugando con España. La Federación ha apostado fuerte por él, al igual que ha ocurrido con otros jóvenes con doble nacionalidad como Huijsen, Lamine, Samu Omorodion y compañía. Brasil no le pierde de vista, ya que tiene aún la oportunidad de repescarle, pero el delantero está cómodo en el Real Madrid y con España. El plan es que siga creciendo estos años y confiar en que su mejor versión está en camino. Hace unos días recibió la llamada de Sergio García de los 20 internacionales para el Campeonato de Europa sub 17 de Estonia, que arrancará el próximo 25 de mayo.

Enzo Alves tampoco es solo un fruto que quiere exprimir la Selección. En el Real Madrid también son conscientes del delantero que tienen en sus filas. Actualmente con ficha en el Juvenil B, el futbolista jugó dos partidos de la Youth League. Futuro muy prometedor para seguir rompiendo barreras.