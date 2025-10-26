Marc Crosas apoya las provocaciones de Lamine Yamal: «Antimadridista histórico»

El ex jugador del FC Barcelona, Marc Crosas, no ha dudado en apoyar a Lamine Yamal a través de sus redes sociales tras los provocadores mensajes del joven futbolista. Además del habitual vídeo motivacional que comparte el extremo en partidos de real importancia, publicó también otra imagen en la que se ve celebran en primer plano, pixelado, dejando ver al fondo a la afición madridista recriminándole su actitud en uno de los últimos Clásicos.

Marc Crosas reaccionó en sus redes a la publicación de Lamine Yamal, apoyándole y afirmando que “no podemos tener mejor 10”, en relación a su forma de afrontar este tipo de partidos, calificándole como “antimadridista histórico”. “¿Cara o cruz? No importa. Atrevido y ambicioso”, destaca también el ex culé, convencido de que las formas del jovencísimo atacante son las correctas, las más indicadas.

¿Cara o cruz? No importa. Atrevido y ambicioso. No podemos tener mejor 10.

Antimadridista histórico. pic.twitter.com/PI5QdzEGiY — Marc Crosas (@marccrosas) October 25, 2025

Lamine Yamal ha estado en el centro de la diana estos días, epicentro del foco mediático por las declaraciones vertidas en las horas previas al Clásico. El jugador del Barça pasó por el programa de la Kings League, donde tuvo sus más y sus menos con Ibai Llanos, reconocido madridista, de cara al Clásico de este domingo entre Real Madrid y Barcelona.

“Roban, se quejan y hacen cosas…”, fue una de las frases que lanzó Lamine Yamal, en relación a los árbitros y la condición del Real Madrid como equipo beneficiado por ellos, generando mucho ruido en las redes sociales por sus manifestaciones, mucho más desinhibido de lo normal en otras entrevista, quizá por el tono de ésta.

“La última vez que he ido al Bernabéu, ¿cuánto?, 0 a 4”, fue otro de los retadores mensajes que lanzó Lamine Yamal en el programa de la Kings League, en su pique con Ibai Llanos, recordándole los últimos resultados.

Lamine: «No pienses mucho que vas a perder» Ibai: «Y tú tienes que marcar en el Bernabéu» Lamine: «Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?» pic.twitter.com/FTjBwnH2YE — Kings League Spain (@KingsLeague) October 23, 2025

“Tampoco pienses mucho que vas a perder”, lanzaba poco después Lamine a Ibai, a lo que le respondía el streamer que “tienes que marcar en el Bernabéu”, a lo que reaccionaba vacilante y entre risas el jugador del Barça: “Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?”.

En el vídeo motivacional subido en las últimas horas se puede escuchar también un voz que dice: “El jugador que sale del barrio, no compite por fama. Compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera presión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca, no celebra por ego. Celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo. Para él, para su gente y para su barrio”.

Este mismo vídeo acaba con una frase del propio jugador, también vacilante, en la que espeta: “El miedo lo dejé en Mataró hace tiempo”. Una vez más Lamine Yamal vuelve a estar en el foco por sus declaraciones y su forma de afrontar este tipo de retos y partidos, como bien dice Crosas, un claro “cara o cruz” y en la que demuestran “atrevido” que es pero también su ambición.