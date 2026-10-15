La Liga denuncia insultos contra Vinicius… ¡en el Real Sociedad-Deportivo!

La Liga ha dado parte a la Comisión Antiviolencia de lo sucedido el pasado fin de semana en los partidos de la jornada 8 y una de las denuncias que ha llamado más la atención tiene que ver con lo sucedido en Anoeta. En el Real Sociedad-Deportivo de A Coruña, la afición donostiarra le dedicó unos insultos a Vinicius Junior. Según recoge el parte de la patronal, desde uno de los fondos, donde se ubican los ultras txuri-urdines, se entonó un cántico en el que se llamaba «imbécil» al jugador brasileño.

La denuncia de la Liga afirma que, en el descuento de la primera parte de dicho encuentro, «aficionados locales, ubicados en el sector central de la grada de Fondo Sur Bajo (Zona de grada de animación Aitor Zabaleta) entonaron de forma coral y coordinada, durante aproximadamente ocho (8) segundos el cántico: ‘¡Es un imbécil, Vinicius es un imbécil!’». Un cántico que llama especialmente la atención, puesto que la Real Sociedad no jugó contra el conjunto blanco.

En su escrito semanal elevado al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte (Antiviolencia), la Liga recoge los hechos más llamativos de la jornada de Primera y Segunda División. No hay incidencia alguna en el Real Madrid-Villarreal, pero sí una que afecta a Vinicius en otro partido.

El jugador del conjunto blanco fue insultado en la grada de Anoeta, por parte de los ultras del equipo donostiarra. Al grito de «¡es un imbécil, Vinicius es un imbécil!», desde el fondo en el que se ubican los radicales de la Real Sociedad se insultó al futbolista del Real Madrid. Los hechos sucedieron el domingo 11 de octubre, un día después de que fuera expulsado por el tirón de pelo a Saliba en el partido contra el Villarreal.

Llama especialmente la atención que, en un partido en el que el brasileño no está jugando y en el que ni siquiera es su equipo el que está sobre el césped, reciba insultos. No fue el único cántico en contra del Real Madrid, puesto que en el Camp Nou, durante el Barcelona-Getafe, también se cantó «madridistas hijos de puta» en repetidas ocasiones.