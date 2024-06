Kroos: «Estoy muy feliz de irme así, no hay mejor manera»

Toni Kroos tuvo su despedida feliz. A falta de la Eurocopa en su país, el centrocampista alemán se retira tras su último partido con el Real Madrid, que no pudo ser otro mejor que esta final de la Champions League contra el Borussia Dortmund, en la que los blancos ganaron por 0-2. El primer gol es su último servicio al club de su vida con un gran centro a Dani Carvajal desde el saque de esquina para que el español rematase a la red.

Pero el partido del germano fue más que eso. Kroos disparó dos veces de falta y las dos con mucho peligro, pero en ambas se topó con grandes estiradas de Kobel, el portero del Borussia. Cuando acabó el partido, el ‘8’ fue el más buscado y sus compañeros le brindaron un merecido homenaje al cogerle en brazos para que se llevase un espectacular aplauso por parte de la afición en el estadio de Londres.

Luego, varios minutos después del pitido final, dio su valoración sobre su retirada de esta forma. «Esa siempre ha sido la idea, irme así y ya está. He disfrutado mucho, la última semana ha tenido un ambiente espectacular. Me concentré en la final porque queríamos ganar. En la primera parte no ha salido bien, pero este equipo siempre sigue. Hay que meter goles contra nosotros para ganarnos. Estoy muy feliz de irme así, no hay mejor manera», comenzó.

«Lo que he vivido estos 10 años es inolvidable. Va a haber momentos en los que lo eche de menos. Tengo ganas de pasar a otra vida, pero estos momentos con mis compañeros, el juego… Lo voy a echar de menos, pero siempre quise irme tras un día como hoy», confesó en Movistar +. Su presidente, Florentino Pérez, también habló de la grandeza que alberga la decisión del alemán y de su fuerte mentalidad para llevarla a cabo de esta manera.

Preguntado por Kroos, Florentino le puso en sus declaraciones en La 1 a la altura de los mitos del club. «Es lo que quería él, retirarse en lo más alto. Lo ha conseguido. Es una de las grandes leyendas del Real Madrid. Aquí unos se van, otros vienen, pero esta competición es muy nuestra. Le ofrecimos la renovación, pero él tiene muy en la cabeza retirarse en lo más alto de su nivel. Ya sabe cómo son los alemanes, es muy difícil cambiar su pensamiento. Se va un jugador que será siempre una leyenda», dijo.