Iturralde desafía a Mourinho: «De reglamento sabe muy poco»

Iturralde González ha sido la última persona relacionada con el estamento arbitral en salir a la palestra para opinar sobre José Mourinho. El exárbitro se ha pronunciado después de la rueda de prensa previa al partido contra la Roma en la que el entrenador del Real Madrid invitó a los periodistas a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. El ahora comentarista se ha vuelto a pasar de frenada y ha dejado claro que el técnico «sabe muy poco del reglamento».

El Real Madrid venció de forma homérica a la Roma (3-4) en un partido que remontó gracias a tres goles en los últimos diez minutos. Este duelo también estuvo marcado por lo que sucedió en la previa del partido, ya que el Comité de Competición anunció un par de horas antes del inicio la sanción de cuatro partidos a Vinicius. Esto fue criticado tanto por el futbolista a la conclusión del partido como por José Mourinho, que atacó a las autoridades encargadas antes y después de la victoria madridista en Champions.

Me parece que ahora el gato ya no está escondido. El gato va por libre; se hacen cosas sin vergüenza. Va por libre. Dos horas antes de un partido, un jugador de un equipo español que ha hecho tres puntos para el prestigio del fútbol español no me parece normal. «Pero ya me parece normal, porque el gato ya no está escondido», dijo José Mourinho haciendo referencia a la decisión de anunciar la sanción a Vinicius unas horas antes del inicio del partido.

Iturralde sobre el «primer minuto» de Mourinho

José Mourinho también ha sido protagonista durante estos días por la rueda de prensa previa al partido contra la Roma tras invitar a los periodistas a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Voy a intentar que sea la última pregunta. Os invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, el sábado comentamos. «El primer minuto es suficiente para quien sabe…», dijo Mourinho.

Él dice: «Los que sepan de fútbol y hayan visto el primer minuto»… Y él sabrá mucho de fútbol, pero de reglamento sabe muy poco y de protocolo de VAR, mucho menos. En la primera jugada de Mbappé, él viene de posición de fuera de juego, recibe el balón y pasa para atrás en el medio campo. «Entonces, el asistente ya, siguiendo el protocolo del VAR, tiene que levantar el banderín», dijo haciendo referencia al fuera de juego de Mbappé, que fue la primera jugada a la que se refirió el colegiado.

En cambio, en la de Ayoze no levanta porque se da en ataque, en dirección a portería y puede terminar en gol. Esa es la diferencia, pero para eso hay que saber de reglamento. Y él sabrá mucho de fútbol, pero de reglamento, ya me doy yo el lujo de decírselo», dijo sobre el fuera de juego de Ayoze en esos compases del partido.

Iturralde González también quiso hablar de las supuestas filtraciones de los árbitros antes del partido de las que habló José Mourinho. Incluso si se filtra, se puede saber semana y media antes como mucho. Y en Europa mucho menos», dijo.