El inesperado rival de Mbappé por el Pichichi

Kylian Mbappé vive un mal momento en el apartado goleador. El ariete francés acumula cerca de dos meses sin marcar con la camiseta del Real Madrid. Los problemas físicos han sido uno de sus principales problemas durante esta racha, en la que se ha perdido cuatro partidos de Liga y dos de Champions. Las ausencias de Mbappé en el campeonato doméstico, donde no ve portería desde el 8 de febrero ante el Valencia (Jornada 23), han puesto en duda su, hasta el momento, incuestionable liderato en el Pichichi.

El ’10’ merengue ha anotado 23 tantos en 25 partidos de Liga, una cifra que sigue siendo suficiente para mandar en la tabla de máximos goleadores de la competición liguera. Mbappé, sin embargo, ha disminuido su promedio realizador hasta situarse por debajo del gol por encuentro. El título de Pichichi que ya conquistó en su primera temporada en el Real Madrid, en la que firmó 31 goles, lo amenaza ahora un candidato inesperado. El gran rival del futbolista galo no es otro que el kosovar Vedat Muriqi.

El ariete del Mallorca fue, precisamente, el verdugo del Real Madrid en la última jornada de Liga. Con el conjunto blanco volcado en busca de la remontada tras el empate de Militao, Muriqi anotó el 2-1 definitivo para dar aire a los locales en su lucha por la permanencia y dejar prácticamente sentenciadas las aspiraciones al título del Real Madrid. El delantero convirtió su decimonoveno tanto de la temporada en Liga y ya se sitúa a sólo cuatro de distancia de Kylian Mbappé en la lucha por el Pichichi.

A falta de ocho jornadas para la conclusión del campeonato doméstico, todo apunta a que el trofeo que acredita la condición de máximo goleador de la temporada sólo tendrá dos contendientes. El tercero en discordia es Ante Budimir, delantero croata de Osasuna con 15 tantos en su haber. Por detrás aparecen los delanteros del líder, el FC Barcelona, como Lamine Yamal (14); Lewandowski (12); Ferrán Torres (12) y Raphinha (11). También superan la barrera de los 10 tantos Mikel Oyarzabal (12), Vinicius Junior (11) y Borja Iglesias (11).

Mbappé también es ‘Pichichi’ en Champions

La gran inspiración goleadora de Kylian Mbappé en el tramo inicial de la temporada también le valió para liderar con holgura la tabla de máximos realizadores de la Champions League. El ariete francés sumó 11 tantos en la fase de liga de la competición europea y dos más en la ida del playoff ante el Benfica para alcanzar los 13. Mbappé apenas pudo participar en los octavos de final ante el Manchester City, donde sólo compareció en 22 minutos del partido de vuelta.

El Real Madrid afronta ahora los cuartos de final de la Champions, donde Mbappé se enfrenta a su principal rival en la lucha por ser el máximo realizador de la competición. El Bayern de Múnich de Harry Kane visita este martes el Bernabéu. El ariete inglés, que llega entre algodones tras perderse el último encuentro de Bundesliga, suma 10 tantos en su cuenta en la presente Champions y tendrá la oportunidad de darle la vuelta en el clásico europeo.