Freixa ataca a Arbeloa por defender al Real Madrid en el ‘caso Negreira’: «Deberías cono-cer…»

Toni Freixa, ex directivo del Barcelona, atacó de forma ridícula al entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, tras defender al club blanco en el caso Negreira en la rueda de prensa de este sábado. El abogado culé perdió los papeles en sus redes sociales y echó toda su bilis contra el técnico madridista.

«Deberías cono-cer que tu club está ejerciendo la acusación particular. Así que tranquilo, seguro que os va bien, como todo lo que hacéis. Podríais hacer un vídeo de la juez y sacarlo en vuestro bodrio de TV como hacéis con los árbitros», señaló Toni Freixa en sus redes sociales rabiando contra el entrenador del Real Madrid tras sus declaraciones sobre el caso Negreira.

Es muy habitual ver a Toni Freixa rajando en sus redes sociales contra el Real Madrid y contra todo lo que rodea al club blanco. Esta vez lo hizo contra Arbeloa atacándole personalmente y perdiendo los papeles como persona pública que es. Las redes ardieron ante estas palabras del ex directivo del Barcelona.

Las palabras de Arbelos que provocaron la rabia de Freixa

Unas palabras de Arbeloa defendiendo los intereses del Real Madrid sobre el caso Negreira que no le gustaron nada a Toni Freixa. Y es que cada vez que se habla de este escándalo, el ex directivo del Barcelona no se muerde la lengua y sale para intentar defender lo indefendible.

«Nadie entiende que a día de hoy el escándalo más grave en la historia del fútbol español siga sin resolverse. Para mí eso es lo que tendría que preocuparle a muchos», señaló Arbeloa este sábado en rueda de prensa sobre el caso Negreira. Y parece que Freixa sí está preocupado.