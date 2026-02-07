El Real Madrid respalda a Arbeloa tras enderezar una situación crítica

En el Real Madrid están encantados con cómo está gestionando Álvaro Arbeloa una plantilla tremendamente complicada. La situación era límite en la etapa de Xabi Alonso, con varios de los pesos pesados como fueron Bellingham, Vinicius y Valverde, pero de un tiempo a esta parte el ecosistema se ha conseguido estabilizar.

Sólo Mbappé estaba contento con el donostiarra, mientras que la relación con los otros jugadores de peso estaba muy debilitada. El salmantino ha sido capaz de cambiar la atmósfera de un vestuario que sigue teniendo pequeños incendios, pero donde los más grandes y peligrosos se encuentran actualmente bajo control.

De hecho, Arbeloa sólo tiene que ser capaz de encauzar cuanto antes la situación de Carvajal. El capitán está muy incómodo con su situación actual, ya que no está teniendo la participación esperada. No obstante, con el paso de las semanas se espera que poco a poco vaya entrando dentro del equipo y recupere la sonrisa.

Por otro lado, Fran García está molesto por no haber podido salir a la Premier, pero sabe que ha sido una decisión puramente del club, mientras que Álvaro Carreras, que se sintió señalado tras el duelo contra el Benfica al ser suplente frente al Rayo, volverá a ser importante.

Arbeloa tiene trabajo en el Real Madrid

El siguiente paso de Arbeloa será empezar a poner a cada jugador en su puesto, algo que preocupa mucho en la cúpula. La idea del entrenador del Real Madrid, siempre que las lesiones lo permitan, es la de colocar a cada futbolista en su posición. Por eso, con el regreso de Trent Alexander-Arnold, Valverde volverá a jugar en el centro del campo, donde realmente marca diferencias.

Una situación parecida se vivirá en el lateral izquierdo. Se acabó apostar por Camavinga en esa posición, ya que en el club tienen claro que, si hay tres laterales izquierdos en la plantilla, es para que jueguen. Arbeloa lo ha entendido a la perfección y el francés regresará al centro del campo, dejando el flanco izquierdo a Carreras.

El papel de Arbeloa está siendo tremendamente complicado, puesto que se encontró un Real Madrid con una infinidad de problemas. A pesar de esto, está poniendo todo de su parte para tratar de lograr un equilibrio entre club y jugadores que permita a los blancos lograr los objetivos a final de temporada.

El Real Madrid desea que Arbeloa pueda cumplir con el objetivo para terminar la temporada lo más tranquilos posible. En el club desean no tener que tomar decisiones precipitadas y que el salmantino pueda terminar el curso de la mejor manera posible para asentar las bases de un nuevo proyecto que está naciendo en Valdebebas.