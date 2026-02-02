Espectacular: Así narró Antonio Esteva los goles de Vinicius y Mbappé en el Real Madrid-Rayo Vallecano

Una vez más los espectadores de OKDIARIO pudieron disfrutar de la mejor narración del Real Madrid-Rayo que finalizó con la victoria en el último suspiro del equipo de Arbeloa. Como es habitual, Antonio Esteva no faltó a su cita con la emoción del partido del Bernabéu y contó en tiempo real el 2-1 con el que los blancos siguen enganchados a la pelea por la Liga con el Barcelona.

Esta vez, Miguel Palencia -exjugador del Madrid y compañero de Álvaro Arbeloa en aquel filial madridista que acabó ascendiendo a Segunda División en 2005- fue el encargado de acompañar a Esteva al frente de los comentarios durante la retransmisión en las diferentes plataformas: Youtube, X (Twitter), Twitch y OKDIARIO.com.