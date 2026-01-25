Espectacular: así narró Antonio Esteva el doblete de Mbappé contra el Villarreal

Antonio Esteva volvió a reunir a miles de personas en su retransmisión del Villarreal-Real Madrid en ODKIARIO. El periodista hizo las delicias de nuestro público con su narración de los dos goles que consiguió Kylian Mbappé en el estadio de La Cerámica y que permitieron el triunfo madridista en uno de los campos más complicados de la Liga.

Con la ayuda de Jesús Bengoechea en los comentarios técnicos, Esteva pudo dar la buena nueva al madridismo de que el Real Madrid pudo recuperar el liderato por primera vez desde el mes de noviembre.