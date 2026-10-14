Endrick, rebelde con causa en Roma: protagoniza la remontada del Real Madrid con gol y MVP

Endrick da un golpe encima de la mesa. Junto a Carlos Espí fue el gran protagonista de la remontada del Real Madrid ante la Roma en el Olímpico. De él nació el gol del ex del Levante que devolvía al conjunto blanco al partido, se impuso por alto para cabecear un centro al fondo de la red a la salida del córner y empatar y fue elegido el MVP del partido tras llevarse los tres puntos con el gol final de Rüdiger. Cuatro minutos había jugado esta temporada.

La locura llegó a Roma y lo hizo en la media hora en la que el brasileño estuvo sobre el césped. Mourinho únicamente le dio minutos ante el Elche, con la necesidad de marcar, como este miércoles ante la Roma. Entonces, el Real Madrid ganó gracias a Espí y, ahora, en el Olímpico de la capital de Italia, Endrick y su compañero en el ataque fueron claves.

Endrick entró en el minuto 59 del partido. La Roma había marcado el tercero y ponía el partido muy cuesta arriba para un Real Madrid que estaba haciendo aguas por todas partes. Pero el Real Madrid en la Champions ya sabemos lo que es. Muerto estaba –como tantas veces– el conjunto blanco, pero resucitó como en sus mejores noches. Esta vez, el protagonismo recaló sobre el ex de Palmeiras.

De perder 3-1 en el 82′ a marcar el 3-3 en el 85′. 💥 Un testarazo de Endrick sella el empate de un Real Madrid que busca la épica en Roma. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/KetFAgTLrx — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 14, 2026

Sin contar apenas esta temporada, Endrick entró por Vinicius al terreno de juego. La misión era clara y no pudo hacerlo mejor. Empezó a darle al conjunto blanco una presencia en el área que no había tenido hasta entonces. Y no tardó en dar sus frutos. Antes de todo eso, intentó que le pitaran un penalti, tirándose descaradamente al buscar el guante Gollini. No picó Letexier, que tampoco le dio más importancia a la jugada y no le amonestó.

La remontada comenzaría cuando ya nadie daba nada por los blancos. Y la iniciaría Endrick. Porque el delantero abrió la veda con un disparo que fue rechazado y le cayó a Carlos Espí para poner el 3-2. Se metían en el partido los madridistas, que empatarían gracias a un futbolista que ha sido cuestionado y prácticamente abocado al ostracismo en estos primeros meses, tras sobresalir en su cesión de media temporada en el Olympique de Lyon el pasado curso.

Endrick se reivindica en Roma

¿Quién iba a pensar que una de las mayores cualidades de Endrick era su juego aéreo? Pues sí. En Roma lo fue. Mide 1,73, suficiente para imponerse por alto a De Roon, Koulierakis y Balerdi. Su testarazo fue directo al fondo de la red. Se desataba la locura madridista en Roma en apenas tres minutos, los que pasaban desde el gol de Espí al de Endrick y el Real Madrid se volcaba a por una remontada que, como casi siempre, llegaría. Rüdiger la hacía posible.

Tras el partido no podía ocultar su felicidad. «Estoy en la emoción del partido», afirmaba, apuntando que ha podido hacer «lo que más» le gusta. Un mensaje que iba acompañado de una clara reivindicación: «Donde quiero estar es en el campo, ayudando a mi equipo. Lo más importante es hacer al Real Madrid ganar. Cuando yo no haga esto, soy el primero en salir».