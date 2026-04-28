Del «le pega en la mano» al «estoy en tus manos»: las frases de Soto Grado en el polémico Betis-Real Madrid

La Liga ha sacado a la luz este martes las imágenes inéditas de la ‘refcam’ donde se pueden observar las conversaciones de César Soto Grado con los futbolistas durante el polémico Betis-Real Madrid disputado el pasado viernes en La Cartuja. El colegiado riojano le reconoció a Brahim durante el partido que la pelota le dio en la mano a Ricardo Rodríguez.

La ‘refcam’ que se estrenó en la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, y que también se utilizó en el Barcelona-Celta de Vigo, ha vuelto a dejar un rastro de polémica con su utilización en el Betis-Real Madrid y con el árbitro Soto Grado como protagonista. El audio del VAR de González Fuertes no se escucha en estas imágenes publicadas por la Liga.

La primera polémica aparece cuando Brahim Díaz dispara dentro del área y la pelota le pega claramente en la mano de Ricardo Rodríguez. El jugador del Real Madrid la reclama y Soto Grado admite la infracción: «Le pega en la mano. Sí, la veo y la tiene aquí abajo. Pero vamos a chequear el fuera de juego también».

Soto Grado y la polémica en el Betis-Real Madrid

Soto Grado vio la mano clara, pero decidió no pitarla. «Es mano», le vuelve a reclamar Brahim. «Yo creo que no», sentencia el colegiado riojano. La segunda jugada polémica del partido ocurrió cerca del final con la falta de Antony sobre Mendy que precede al gol del empate de Bellerín.

Alaba y Manuel Ángel son los dos primeros jugadores del Real Madrid que se acercan a Soto Grado para protestar la falta sobre Mendy después del gol del Betis. El colegiado riojano les señala que no con el dedo y les dice que «lo chequeo».

Se lo dice hasta en tres ocasiones y posteriormente se unen a la protesta Mendy y Vincius. Hasta que Soto Grado se queda con los capitanes Isco y Valverde y les señala que «voy a chequear la posible falta de Mendy».

Acto seguido se dirige al VAR, donde está González Fuertes, y le dice que «estoy en tus manos». A Valverde, sobre la falta, le dice «es muy poco para mí». Pero el capitán madridista le reclama que «lo agarra y termina en gol». «Nos lo va a decir el VAR», sentencia Soto Grado mientras se lava las manos sobre la decisión final.