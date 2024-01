Las claves del Real Madrid 2024

El Real Madrid ya trabaja en la planificación de la plantilla de la próxima temporada. Ancelotti está oficialmente renovado hasta 2026 y cierra el debate del banquillo, pero hay varios futbolistas que acaban contrato en junio, además de los cedidos, y el equipo se reforzará con un central y un lateral. Y, por supuesto, la alargada sombra de Kylian Mbappé. Pero vayamos por partes para profundizar en las claves de cómo será el Real Madrid 2024:

Ancelotti se gana el puesto

La primera incógnita que ya ha desvelado el Real Madrid es quién será el entrenador la próxima temporada. Carlo Ancelotti acaba contrato en junio pero el club blanco ha apostado por él y le ha renovado hasta 2026. Todo el mundo en Valdebebas daba por hecha la continuidad de Carletto, pero hasta que no llegó el anuncio oficial el 29 de diciembre Brasil mantuvo la esperanza de que fuera su seleccionador.

En el Real Madrid lo tienen claro: «No hay nadie mejor que Ancelotti» https://t.co/KKDA8NGptU — okdiario.com (@okdiario) December 22, 2023

En el Real Madrid están convencidos de que la Liga no se va a escapar y nadie se imaginaba un escenario sin Ancelotti en el banquillo. Habrá que ver cómo termina la temporada el equipo madridista, que puede firmar otra campaña histórica con cuatro títulos… o quedarse en blanco. La Supercopa de España a la vuelta de la esquina será la primera final para un Real Madrid que afrontará después los tres títulos restantes: Copa, Liga y Champions.

Arranca la era Endrick

El único fichaje que el Real Madrid tiene confirmado para la próxima temporada es el del brasileño Endrick, que no podrá incorporarse a la disciplina del equipo madridista hasta que cumpla los 18 años el próximo 21 de julio. El club blanco respetará los tiempos con Endrick para evitar que se repita el caso Güler. Lo normal es que el brasileño esté en los Juegos Olímpicos de París y se incorpore después a la disciplina del equipo madridista.

Endrick se unirá a la nómina de delanteros del Real Madrid en la que estarán seguros Vinicius, Rodrygo y Joselu a la espera de ver qué ocurre con Brahim, que se ha convertido en un jugador importantísimo para Ancelotti después de la lesión de Vinicius. Brahim ha tenido, tiene y tendrá ofertas para salir del Real Madrid, pero su intención es triunfar de blanco.

Kepa, Lunin o ninguno

Uno de los primeros debates que deberá afrontar el Real Madrid es el de la portería. Courtois tiene su continuidad garantizada y su titularidad sólo será cuestión de tiempo hasta que se recupere de su grave lesión de rodilla. En su ausencia Kepa y Lunin se han repartido la portería del equipo blanco, aunque Ancelotti ya advirtió que en enero elegirá a uno y no rotará.

Lunin acaba contrato en junio y se irá porque no quiere pasar más tiempo a a la sombra de Courtois. Kepa, que llegó tras la lesión del belga, está cedido por el Chelsea y habría que negociar el precio de un traspaso que los blues no pondrán fácil ni barato. Por eso el Real Madrid monitoriza el mercado español en busca de un portero que acepte el rol de suplente y que no tenga un precio prohibitivo.

Joselu, Davies y un central

En el capítulo de llegadas, además de Endrick, el Real Madrid comprará a Joselu por un millón y medio de euros. Lo difícil viene después. El lateral zurdo del Bayern, Alphonso Davies, es el objetivo prioritario del próximo verano siempre que no renueve con el club bávaro con el que termina contrato en junio de 2025.

Además de Davies, el Real Madrid busca un central que se una a los lesionados Militao y Alaba, que seguirán, y al sano Rüdiger, que también tiene contrato. La llegada del central puede adelantarse a este mes de enero siempre que el club blanco encuentre en el mercado un jugador que se ajuste a las necesidades deportivas y a las exigencias económicas.

Las renovaciones y las despedidas

En la actual plantilla hay cinco jugadores que acaban contrato: Lunin, Lucas Vázquez, Nacho, Kroos y Modric. Aunque cada caso es distinto y el resultado final de la temporada puede marcar las decisiones del Real Madrid, el club blanco tiene claro que la prioridad es convencer a Kroos para que siga una temporada más. La decisión del alemán, una temporada más, condicionará la planificación deportiva del club blanco.

No ocurre lo mismo con Modric, cuyo futuro apunta lejos del Bernabéu donde recibirá el homenaje a una trayectoria de leyenda. Lunin y Nacho también tienen muy pocas papeletas en el Real Madrid y Lucas Vázquez podría ganarse otro año extra por su compromiso y polivalencia.

Lo de Mbappé

Y luego está lo de Mbappé. Sí, otra vez. El crack francés está ante la que será su última oportunidad para jugar en el Real Madrid. Si cumple su palabra, se mantiene firme y no renueva con el PSG, Mbappé podrá jugar en el Bernabéu o en el club que elija. Después de la traición de la primavera de 2022, en el club blanco ya nadie se fía de Kylian.

Para el Real Madrid es Mbappé o Mbappé. La opción de Haaland, que tiene una cláusula liberatoria de 200 millones para salir del Manchester City, no se contempla en las oficinas de Valdebebas porque, con la comisión de fichaje, las cifras a las que se iría la operación son sencillamente inasumibles para la entidad madridista sin comprometer seriamente el futuro económico de la entidad, algo que Florentino Pérez no va a consentir.