El Real Madrid se plantea la ‘fórmula Kepa’ para fichar al sustituto de Alaba

La operación fichar un central se está estudiando en Valdebebas con intensidad desde que se conoció la lesión de David Alaba. En el Real Madrid están estudiando todos los escenarios y todavía no hay nada seguro. El deseo de Carlo Ancelotti y la opción más probable es acudir al mercado, aunque todavía no hay nada seguro. Lo que sí tienen claro es que la vía de un fichaje o una cesión poco económicos están prácticamente descartadas.

El Real Madrid se plantea una operación de emergencia para cubrir el hueco de Alaba. Es decir, el plan de los blancos es repetir la misma fórmula que llevaron a cabo con Kepa el pasado verano cuando se lesionó Courtois. Un central low cost que pueda reforzar la plantilla tanto llegando en calidad de cedido o tras un traspaso que no implique un gran desembolso.

El Real Madrid tiene entre sus planes reforzar el centro de la defensa el próximo verano y por este motivo no fichará a nadie ahora pagando una gran cantidad de millones. No es el momento el mercado de invierno de realizar una gran operación que sería muy costosa y muy complicada, ya que los clubes no estarían dispuestos a deshacerse de sus futbolistas en medio del curso.

Con todo esto, la dirección deportiva del Real Madrid y Carlo Ancelotti se sentarán a hablar para decidir si fichan o no. Todo esto, teniendo en cuenta que en la cantera no hay ningún central que esté derribando la puerta del primer equipo. Está Marvel, que no termina de convencer y, encima, está lesionado y Carrillo. El que más gusta es Jacobo Ramón, pero es muy joven y todavía no le ven preparado.

Ancelotti apuesta por reforzar la plantilla con un jugador. Si bien es cierto que el italiano no se caracteriza por hacer grandes peticiones al club, en esta ocasión es partidario de contratar a un central que, a poder ser, tenga un rendimiento inmediato. El entrenador del Real Madrid es plenamente consciente que con Rüdiger, Nacho y las emergencias de Tchouaméni, Mendy o Carvajal sería muy complicada pelear por todos los títulos.

Alaba y las otras dos opciones

Dentro de que el Real Madrid sólo se plantearía fichar un central con un precio asequible tras la lesión de Alaba, sino cedido, las opciones que tienen en estos momentos encima de la mesa serían un jugador como Varane o Rafa Marín, cedido al Alavés hasta final de temporada.

Rafa Marín está cedido en el Alavés, donde ha asentado en el equipo titular y está creciendo notablemente. El próximo jueves se medirá a los blancos en Liga. El préstamo es hasta final de temporada, por lo que los blancos se deberían sentar a negociar con el conjunto vitoriano.

Otra posibilidad es un viejo conocido como Varane. El francés es una opción que se valora en la cúpula madridista. Termina contrato en 2024, por lo que el Manchester United podría sentarse a negociar por un jugador que no ha dado nunca el rendimiento esperado en Old Trafford, aunque en las últimas semanas está rindiendo a un mejor nivel. A sus 30, sería esa opción de rendimiento inmediato. Además, conoce perfectamente la casa blanca. Sin duda, es el principal candidato.