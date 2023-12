Ancelotti no descarta fichar: «En los próximas días veremos si podemos hacer algo»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 4-1 y recuperaron de manera provisional el liderato, a la espera de que el Girona juegue ante el Alavés el lunes. Lo que sí han hecho es ampliar su ventaja con el Atlético y el Barcelona, ya que unos perdieron y otros empataron.

Ancelotti comenzó hablando de la lesión de Alaba: «Tiene una lesión de cruzado. Es una pena y estamos muy tristes. Otro jugador cae y nunca me ha pasado esto. Tres cruzados en cuatro meses, es increíble. Lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho. Estamos aguantando y haciendo aún más de lo que todos pensaban. Este equipo aguanta, lucha, tiene compromiso y es la única manera de reemplazar a todos los jugadores. En los próximos días veremos si podemos hacer algo».

Sobre quién puede ser central mientras llega enero, Ancelotti dejó claro que «Tchouaméni es la primera opción. No es lo que pensamos de él, pero de emergencia puede jugar». Además, sobre las opciones de la cantera explicó lo siguiente: «Marvel ha entrenado con nosotros muchas veces. De momento estamos así y después de Navidad veremos qué podemos hacer».

Por otro lado, confirmó que Carvajal podría llegar al duelo contra el Alavés o dejó claro que «no vamos a arriesgar». Además, explicó que Mendy «prefirió parar». «Vinicius, Camavinga y Arada Güler estarán listos para la vuelta del equipo tras las vacaciones», aseguró. También habló de Courtois y Militao: «Sus recuperaciones van muy bien. Militao puede llegar antes de final de temporada».

Ancelotti y la lucha por la Liga

Ancelotti también habló de la lucha por la Liga: «De momento el Girona es el máximo rival, pero la temporada es muy larga. Será una temporada muy complicada». «No pensamos en golpe en la mesa, pensamos que lo estamos haciendo muy bien. A nivel de presión ofensiva, el mejor», añadió.

Además, cree que Bellingham no tendrá problema con los árbitros a pesar de lo que sucedió ante el Villarreal: «Yo creo que no. Ha sido un jugador protagonista. Le he dicho que ha jugado muy bien».

«Hemos empezado con un rombo y las bandas más descubiertas. La presión la hemos hecho de manera espectacular. Hay que tener un ritmo alto de partido, sobre todo contra equipos que manejan», aseguró.

Destacó el partido de Brahim: «Ha sido un partido completo por parte de todo el equipo. Han destacado las individualidades. La individualidad de Brahim que le puso la guinda al pastel con un gol y un partido a nivel defensivo espectacular».

«Lunin es uno de los dos porteros titulares que tenemos. Lo que tengo en la cabeza ahora es ganar el partido del jueves, descansar una semana y, después, pensar quién será el portero contra el Mallorca. Ahora no lo pienso porque tengo dos cosas importantes como son el partido del jueves y la semana de vacaciones», finalizó hablando sobre los porteros.