Endrick se ve jugando en el Real Madrid con Vinicius, Rodrygo y ¡¡¡Mbappé!!!

Endrick se ve jugando en el Real Madrid, a partir del verano que viene, junto a Vinicius, Rodrygo y también Kylian Mbappé. La futura joya brasileña ha pasado un fin de semana espléndido en Madrid donde ha conocido y ha podido disfrutar de sus futuros compañeros, su posible futuro entrenador, al que será su nuevo estadio a partir del verano de 2024, a Florentino Pérez y la Ciudad Real Madrid.

El fichaje de Endrick por el Real Madrid para el próximo verano es uno de los más comentados en el mundo del fútbol, ya que el rendimiento del brasileño en sus últimos partidos en Brasil, con la conquista de su segundo Brasileirao con 17 años, ha sido magnífico.

Endrick ha podido disfrutar de un fin de semana muy completo en Madrid durante los últimos días. El sábado estuvo en la Ciudad Real Madrid junto a sus futuros compañeros y junto a Carlo Ancelotti, y pudo ver el entrenamiento del equipo. El domingo presenció desde el Palco de Honor del Santiago Bernabéu la gran victoria del Real Madrid contra el Villarreal por 4-1. Y el domingo posó junto a Florentino Pérez junto a las 14 Copas de Europa del equipo blanco y le regaló al presidente una camiseta suya de la selección brasileña con una dedicatoria muy especial.

Justo antes de marcharse de vuelta, Endrick le ha concedido una entrevista a The Athletic donde ha hablado de muchos aspectos muy interesantes. Este martes también se ha hecho oficial que Endrick ha firmado con la marca deportiva estadounidense New Balance. El brasileño será uno de sus principales embajadores.

«Si puedo jugar con Vinicius Jr, Rodrygo o Mbappé será algo muy bueno», afirmó Endrick en dicha entrevista. El atacante brasileño se ve jugando con la estrella gala del PSG. «En el Real Madrid me gustaría ganar 5 Champions. Y también la Liga 10 veces», señaló el futuro jugador del Real Madrid lleno de ambición.

«Juni Calafat viene a Brasil cada 2 meses. Almorzamos en casa, hablamos de fútbol, del Real Madrid… Siempre me tranquiliza y me da confianza», afirmó Endrick en The Athletic.