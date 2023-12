Courtois renuncia a jugar la Eurocopa 2024 con Bélgica

Thibaut Courtois ha anunciado que no jugará la Eurocopa en Alemania. El belga ha informado de su renuncia en una entrevista en la que se ha disculpado con su selección, Bélgica, pero en la que también ha atizado a Domenico Tedesco, a quien señala como el principal culpable de esta situación. Ha dejado claro que no estará en el torneo que se celebra este verano en Alemania para centrarse en su recuperación.

Como ya avanzamos en OKDIARIO, el belga sólo contemplaba jugar con el Madrid y acabaría renunciando tarde o temprano a la selección. De momento, se perderá la Eurocopa y de cara a los próximos torneos se descubrirá si Courtois vuelve a defender los palos de Bélgica.

«Debido a la lesión, para mí no habrá ningún Campeonato de Europa. Primero tengo que recuperar el cien por cien completo y luego mejor no ponerle fecha. Si tengo suerte, puedo jugar otro partido en mayo. Pero nunca puedes estar 100% preparado para un gran torneo», afirmó Courtois en una entrevista concedida desde su país en la que también ha hablado sobre la polémica generada después de que tuviera que abandonar la concentración belga después de una discusión con su seleccionador, Domenico Tedesco.

«Bueno, primero me gustaría disculparme por eso. Fue una decisión equivocada marcharse después del partido contra Austria. Me gustaría pedir disculpas al equipo y especialmente a la afición. Creo que esos dos grupos fueron los más sorprendidos. Por lo tanto: 100% mis disculpas y lo siento», afirmó Courtois en la entrevista concedida a Sporza.

«Quiero dejar claro que no tuvo nada que ver con la capitanía. Toda la historia tiene muchos más matices que eso. Muchos hablaron de tener su minuto de gloria, pero pocos estaban interesados en mi versión de la historia», prosiguió antes de contar todo lo que ocurrió con Tedesco y como se fracturó su relación con el recién nombrado seleccionador de Bélgica.

El conflicto entre Courtois y Tedesco

Thibaut Courtois contó en la entrevista todo lo que ocurrió con Tedesco. «El sábado del partido, unas horas antes del inicio, Tedesco nos llamó a Lukaku y a mí. Cuando dijo que Romelu era capitán contra Austria y yo era capitán contra Estonia el martes, algo se rompió dentro de mí. Ya no funcionó. El hecho de que ya no sentía el aprecio de la federación ni del entrenador hizo que algo explotara dentro de mí», explicó. «En realidad, Tedesco me explicó en siete versiones diferentes por qué Romelu era capitán. Cada vez fue diferente: una vez decidió el jueves, luego el viernes, luego el día después de la final…», siguió.

Courtois también desveló que Tedesco amenazó con contarlo todo a la prensa. «El entrenador no hizo ningún esfuerzo por encontrar una solución, simplemente dijo que le contaría todo a la prensa. Quería presionarme para que no me fuera y amenazarme. Eso simplemente no es posible, porque fue una conversación privada. Hubo un abuso de confianza entre el jugador y el entrenador», afirmó un Courtois que también dejó claro que no hubo feeling con el seleccionador desde el principio.

«El seleccionador nacional no habló conmigo ni una sola vez. O sí, un minuto antes de un entrenamiento para preguntar cómo iban las cosas en Madrid, eso es todo. Entonces ya sentí que algo extraño estaba pasando», finalizó.