Courtois sólo piensa en el Real Madrid y dirá adiós a Bélgica.

Thibaut Courtois medita su futuro. El portero de 31 años, que está centrado en recuperarse de la grave lesión que sufrió justo antes del comienzo de Liga con el Real Madrid, cree que ha llegado el momento de poner punto final a su andadura con la selección de Bélgica para centrarse exclusivamente en el conjunto blanco.

Courtois tendrá muy complicado jugar esta temporada con el Real Madrid. Los servicios médicos del club creen, que en el mejor de los casos, estaría disponible para Carlo Ancelotti en el tramo final del curso. Por lo tanto, si este escenario, que es optimista, se cumple, parece difícil que el italiano le dé minutos tras tantos meses de inactividad, justo cuando los títulos se deberían de empezar a decidir para los madridistas.

En consecuencia, el gran y único objetivo de Courtois en este momento es recuperarse bien y cuando regrese a la portería, sea cuando sea, lo pueda hacer con garantías de seguir rindiendo como uno de los mejores porteros del mundo. Y para ello, el belga cree que ha llegado el momento de dejar a un lado a su país.

Courtois sabe que no podrá estar en la Eurocopa que se celebrará en Alemania el próximo verano y llegar al Mundial de 2026, que se disputara en Estados Unidos, México y Canadá, parece más difícil todavía. Por lo tanto, su plan es anunciar cuando lo estime oportuno que no seguirá defendiendo la portería de los Diablos Rojos con el objetivo de centrarse sólo y exclusivamente en la del Real Madrid.

Courtois lleva meditando esta decisión varios meses. De hecho, antes de lesionarse ya se planteó retirarse de la selección belga para no ir a los compromisos que se disputaron el mes de septiembre, pero el percance sufrió en la rodilla le llevó a frenar este comunicado para centrarse en lo que realmente era importante: recuperarse bien.

Courtois y su tensa relación con Bélgica

La complicada relación que mantiene con Bélgica desde el pasado mes de junio, también le ha llevado a tomar esta decisión. Courtois dejó la concentración en aquel momento por unas molestias y, tal y como asegura el portero, tenía el visto bueno de los médicos de la selección belga y del Real Madrid. Sin embargo, su seleccionador, Domenico Tedesco, no dijo lo mismo públicamente.

«Lo repito aquí: estoy sorprendido y conmocionado. No esperábamos que algo así sucediera. En marzo decidimos que De Bruyne sería capitán y Lukaku y Courtois en igualdad de condiciones en el grado de vicecapitán. Habíamos decidido que Lukaku llevaría el grupo contra Austria y Courtois contra Estonia. Todo estuvo bien, pero después del partido me dijo que estaba molesto y que se iría a casa. Intenté hablar con él porque era una decisión difícil. Tenemos una buena relación. Para mí nada ha cambiado, pero él ha tomado una decisión difícil. También tengo que asimilarlo y me tiene que dar explicaciones. Después de eso, ya veremos», aseguró.

Meses después, este tema sigue siendo de actualidad en Bélgica. En concreto, el que lo puso encima de la mesa fue Timothy Castagne, defensa internacional del Fulham, quien afirmó que «sería raro que Thibaut volviera como si no hubiera pasado nada». «La mayoría de los jugadores siempre tienen pequeñas lesiones o dolores en alguna parte. Nunca estamos realmente al 100%. O es una lesión real, es grave y tu club te obliga a volver. O eres capaz de jugar. Desde mi punto de vista, si Thibaut hubiera querido, podría quedarse, pero es su elección”, explica el que belga.

«He hablado de ello con algunos y ellos también lo ven así pero no puedo hablar por todo el grupo. Estaba la historia del brazalete de capitán, luego la foto de su rodilla en el avión y la historia del brazalete en su boda (una foto de su hermana con el brazalete de capitán). Jugó con la prensa y no lo necesitábamos. Es cierto que Thibaut es el mejor portero belga y del mundo. Después tenemos que hacernos la pregunta: ¿queremos sacrificar el grupo de los Red Devils por un jugador?”, profundizó Castagne sobre esta situación.

La defensa de Lukaku

Tras encender otra vez la polémica, Lukaku, que está ejerciendo como capitán de Bélgica en estos partidos, quiso respaldar al portero del Real Madrid: «Tenemos que dejar este tema a un lado. Dejemos que se centre en su regreso de una lesión. Dejemos de hablar de todo eso, centrémonos en el campo y en la clasificación. Hablé con Thibaut, hablamos de ello en el vestuario … pero todo queda entre nosotros. Sólo hay cosas positivas. Insisto: hay que concentrarse en el campo. El equipo debe seguir adelante. Su lesión era grave, dejémosle recuperarse tranquilo. Hay que mirar el presente y seguir adelante».