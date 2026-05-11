El Castilla quiere hacer historia: a un paso de levantar un título internacional

El Real Madrid Castilla está a un paso de hacer historia. El primer filial blanco está a 90 minutos de levantar un título internacional que el club nunca ha ganado en toda su legendaria historia. Los blancos están disputando la prestigiosa Premier League International Cup por primera vez este curso y este martes, desde las 20:00, jugarán la gran final contra el Borussia Dortmund al norte de Londres.

La temporada del Castilla se presentaba a principio de curso muy ilusionante y está confirmando dichos deseos, por el momento. El primer filial madridista, de la mano de Álvaro Arbeloa, inició una nueva etapa con el objetivo de quedar lo más arriba posible en su grupo de Primera Federación y con la disputa por primera vez en la historia de la Premier League International Cup. Con Julián López como capitán del barco, esa ilusión continúa.

En Primera Federación, el Castilla está en puestos de playoff a falta de dos jornadas para el final de la temporada regular. Tiene dos puntos de margen y restan dos jornadas para el final. Se la jugará en Valdebebas contra el Arenas de Getxo el próximo domingo y en la última jornada en campo del Guadalajara.

El Castilla está a 90 minutos de un título

En la Premier League International Cup, el Castilla ha debutado de la mejor manera posible. No han perdido ningún partido y se han clasificado para la final imponiendo su superioridad y poderío como cantera, rotando incluso con varios equipos diferentes y jugadores de distintos equipos.

Primero fue con Arbeloa y luego con Julián López de Lerma como capitán de un barco que navega con paso firme. A pesar de la dolorosa derrota en Cáceres el pasado fin de semana, el Castilla sigue firme en una temporada que está siendo muy positiva. Este martes puede hacer historia, desde las 20:00, en una final contra el Borussia Dortmund que se disputará en el Adams Park de High Wycombe, al norte de Londres.

Para llegar a esta final, el Castilla eliminó al Dinamo de Zagreb en una semifinal muy igualada que se definió en la prórroga y en cuartos se cargó al Manchester United en Old Trafford con una remontada épica. Durante la fase de grupos ganaron a Everton y Wolves, y empataron ante Southampton y Manchester City.

Un prestigioso trofeo en Inglaterra

Una Premier League International Cup en la que juegan las mejores canteras de Inglaterra (ellos acceden por clasificación y méritos deportivos) y canteras punteras de toda Europa que acceden por invitación. Así la disputa por primera vez en la historia La Fábrica del Real Madrid. Un privilegio que los chicos del Castilla están aprovechando y en el cual quieren hacer historia ganando este martes ese título.

Una temporada para La Fábrica que está siendo muy productiva. El Juvenil A ya ganó la Youth League, la segunda en la historia del club. Y en el mes de agosto disputarán la Copa Intercontinental de la categoría. A los de Álvaro López, además de ganar la Liga, les falta competir en la Copa de Campeones. Por otro lado, el Castilla busca un ascenso a Segunda que sería histórico y levantar este martes otro título más para una Fábrica que cada día tiene más poderío.