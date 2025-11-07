Buenas noticias para Xabi Alonso: Alaba vuelve con el grupo

El Real Madrid hizo este viernes una sesión de táctica de entrenamiento preparatoria para el encuentro de Liga que medirá el domingo a las 16:15 al Rayo Vallecano. Xabi Alonso recibió la buena noticia de la reaparición de David Alaba, quien trabajó la mayor parte de la sesión con el grupo tras recuperarse de una lesión muscular.

La presencia del defensa austríaco fue la principal novedad en un Real Madrid que sigue teniendo en la enfermería a Dani Carvajal, Franco Mastantuono y Antonio Rüdiger. La recuperación de Alaba, que sufrió una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha hace tres semanas, dará más profundidad al banquillo de Xabi Alonso.

Alaba, precisamente, se lesionó en el primer partido en Liga en el que fue titular frente al Getafe. El austríaco sintió dolor al descanso de ese encuentro y no regresó al campo. En total, Alaba suma 55 minutos en el campeonato doméstico y 90 en la Champions League tras ser titular en el encuentro contra el Kairat Almaty.

Veremos qué hace Xabi Alonso ante el Rayo Vallecano, pero lo que es evidente es que la presencia de Alaba es una buena noticia para el tolosarra. El técnico apenas ha podido dosificar a Militao y Dean Huijsen en este inicio de temporada y ahora tiene una opción más.