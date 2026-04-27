Brahim da la cara

Brahim Díaz responde en el final de temporada. El futbolista hispano-marroquí está siendo un fijo en las alineaciones de Álvaro Arbeloa en los dos últimos meses de competición para el Real Madrid. La ausencia de Arda Güler en lo que resta de campaña le da aún más galones en las cinco jornadas de Liga que tienen los blancos por delante. Brahim seguirá ejerciendo de conector entre la medular y el ataque blanco junto a Jude Bellingham.

Con el conjunto merengue prácticamente descartado de la pelea por la Liga -a 11 puntos del FC Barcelona con 15 por disputarse- y sin apenas opciones de perder la segunda plaza a manos del Villarreal, la recta final de la Liga se presenta como una tierra de oportunidades para varios futbolistas de la plantilla.

Entre ellos está Brahim Díaz, que quiere reivindicarse en los minutos con los que cuente de aquí a final de temporada. Ya los ha tenido con los títulos en juego, destacando su eliminatoria ante el Manchester City, su ex equipo, contra el que acostumbra a dejar buenos partidos.

También afronta el hispano-marroquí estos cinco encuentros como preparación para la cita mundialista con Marruecos. Brahim es uno de los referentes del combinado del norte de África. La decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de otorgar la Copa África a Marruecos también supuso un respiro para Brahim, que había fallado el penalti decisivo que hubiera proclamado campeona a su selección. Al futbolista del Real Madrid se le vio celebrar aliviado en el césped del Etihad cuando conoció la noticia.

Brahim está firmando un buen final de temporada en cuanto a sensaciones, aunque no le estén acompañando las cifras. El futbolista merengue ha retrasado su posición en el campo y juega más alejado del área rival.

El hispano-marroquí se está empleando en labores de construcción, lo que también libera a Jude Bellingham en la parcela ofensiva. También ha exhibido un mayor sacrificio defensivo, imprescindible en su nueva ubicación sobre el césped. Una labor con la que se ha ganado la titularidad en nueve de los últimos 11 encuentros.

Brahim coge sitio

La impresión que deje Brahim Díaz en los cinco partidos que restan de temporada será importante de cara al próximo verano. La posición de mediapunta -o de futbolistas que se mueven por estas zonas- del Real Madrid presenta un atasco con jugadores que pueden volver y con los que ya cuentan con contrato en vigor en el equipo de Concha Espina.

A la competencia que suponen Arda Güler y Jude Bellingham se puede sumar Nico Paz, de regreso tras dos años de Erasmus en Como. También quiere minutos Franco Mastantuono, lo que satura aún más de futbolistas el puesto libre del once del Real Madrid; con Mbappé y Vinicius como fijos en el ataque.