Bellingham cabreado con Arbeloa por ser suplente

Jude Bellingham no entendió su suplencia en Mallorca. El jugador del Real Madrid no fue titular en Son Moix, en un partido en el que el conjunto blanco cayó y dejó prácticamente escapar la Liga. Sólo tuvo media hora, como Vinicius o Militao, pero el caso del inglés era distinto. Como ha contado Eduardo Inda en su visita al Chiringuito de Jugones, la decisión de Arbeloa de no sacarle de inicio cabreó al futbolista.

«Hay un pequeño lío con Bellingham. Exige ser titular y no lo fue contra el Atlético ni en Son Moix. Hay cierto movimiento para que sea titular Jude Bellingham en el Real Madrid», dijo el director de OKDIARIO en una información más que relevante para la alineación del partido contra el Bayern.

Bellingham venía de lesión y, pese a ello, fue convocado con Inglaterra para el parón internacional. Thomas Tuchel le llamó para los dos partidos de la subcampeona de Europa, ante Uruguay y Japón, pero no tuvo minutos por decisión del propio seleccionador. «No correremos riesgos con Jude porque viene de una lesión muscular y nunca sabes qué puede pasar», señaló entonces el técnico de la selección inglesa.

A su regreso a Madrid, sin disputar ningún minuto, tampoco fue titular con el Real Madrid. Había jugado apenas unos minutos en el derbi antes de la ventana de selecciones, pero al no jugar con Inglaterra, Arbeloa consideró que debía ser suplente y utilizarle como revulsivo en la segunda mitad, como así hizo. Sin embargo, Bellingham parece no haberlo entendido así.

Bellingham tampoco tuvo minutos con Inglaterra

Si Jude Bellingham se enfadó por su suplencia en Son Moix, el Real Madrid tampoco entendió la gestión de Thomas Tuchel durante el parón internacional. «No hay recaída. No tiene sentido lo que están haciendo», pensaban en Valdebebas sobre cómo había dirigido la situación de Bellingham el seleccionador inglés.

Bellingham había sido convocado por Inglaterra sin haber llegado a jugar con el conjunto blanco tras su lesión. Sufría una lesión en los isquios que le tuvo parado desde primeros de febrero, por lo que su presencia con la selección sorprendió. Pese a ello, antes del parón tuvo minutos con el Real Madrid, en el derbi en el que los blancos se impusieron por 2-1 al Atlético.

Tras ello, Bellingham se marchó con Inglaterra, no jugó y, después, fue suplente en Son Moix. El conjunto blanco perdía en Mallorca cuando Bellingham ingresó en el terreno de juego, con media hora por delante en la que llegó a empatar el encuentro, pero el conjunto blanco terminó cayendo por un gol de Muriqi que les dejaba prácticamente sin opciones de pelear por la Liga.