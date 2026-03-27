Tuchel hurga en la herida de Trent: «Hay jugadores por delante de él para ir al Mundial»

Trent-Alexander Arnold no vive una situación cómoda con Inglaterra. El lateral volvió a caerse de la última convocatoria con su selección antes de la lista definitiva para el Mundial y las opciones de que el lateral entre en los planes de Thomas Tuchel están más en el aire que nunca. Eso, sumado a sus problemas en el Real Madrid, le puso en el foco de su rendimiento esta temporada. A nivel de su selección, el técnico alemán ha salido a explicar por qué tomó esa decisión.

En las últimas semanas no lo tuvo fácil en el conjunto blanco. No fue titular en el derbi por castigo de Álvaro Arbeloa tras llegar tarde a uno de los entrenamientos. Aunque jugó en la segunda parte y dio la asistencia del gol de la victoria de Vinicius, el inglés está lejos de lo que puede llegar a hacer. Poco después del partido ante el Atlético, publicó un mensaje de total compromiso con el equipo: «Madrid y nada más», escribió en su perfil de Instagram.

Un mensaje que en Inglaterra se especuló que se trataba de un dardo indirecto a Tuchel. En la rueda de prensa previa al partido ante Uruguay explicó las razones: «Fue una decisión muy difícil. Nadie duda de su talento y de lo que puede aportar a cualquier equipo. Al final sé que se crea un vacío sin él. Hablamos por teléfono e intenté explicar la situación. Debe aceptarlo. Se trata de una decisión deportiva».

En su lugar eligió a Ben White, jugador del Arsenal, del que aseguró que merecía otra oportunidad: «Me decidí por él y Tino Livramento porque son chicos que hicieron buenas pretemporadas con nosotros en septiembre, noviembre y diciembre. Necesitan minutos y hay muchos y buenos jugadores para esta posición. Creamos un modelo de pura intensidad y muy intenso cuando él no estaba, añadió Tuchel.

Trent aún tiene opciones de Mundial

A falta de menos de tres meses de que Inglaterra deba viajar a Estados Unidos, para Tuchel aún hay tiempo de convencimiento para que Arnold esté en el Mundial: «Está en la lista preliminar, pero es verdad que también hay otros jugadores que están un poco por delante. Estuvo en junio y se merecía volver con nosotros. Fue una decisión muy difícil y él es consciente, pero lo ha aceptado. Veré algunos partidos del Real Madrid», confesó.

En el caso de que Trent se quedase fuera, se perdería uno de los torneos que más le hacían ilusión jugar. Suma 34 partidos con la absoluta y perderse una Copa del Mundo sería un palo muy duro para él. La vuelta del parón se postula como la última oportunidad para convencer a Tuchel, y Arnold es consciente de su misión.