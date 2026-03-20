El recado de Tuchel a Trent: «Dejarle fuera de Inglaterra es una decisión deportiva»

Thomas Tuchel ha contado con uno de los dos futbolistas ingleses del Real Madrid de cara al próximo parón de selecciones. El técnico alemán ha convocado a Jude Bellingham, pese a que el centrocampista aún no ha reaparecido desde su lesión el pasado mes de febrero, pero ha dejado fuera de una amplia lista de 35 nombres a Trent Alexander-Arnold. Tuchel ha explicado en sala de prensa que la ausencia del lateral diestro se debe a una «decisión deportiva».

El ex del Liverpool está plenamente recuperado de los problemas físicos que le azotaron en el tramo inicial del curso. Trent se ha convertido en un fijo para Arbeloa por delante de Carvajal y con Valverde de vuelta al centro del campo. Sin embargo, el lateral diestro no parece contar en los planes del seleccionador de Inglaterra. Desde la llegada de Tuchel al banquillo de los Three Lions hace un año, Alexander-Arnold sólo ha disputado 26 minutos con la camiseta inglesa. Las lesiones le privaron de la primera convocatoria por lesión y el pasado mes de junio jugó en uno de los dos encuentros del parón… pero no ha vuelto desde entonces.

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Sus recurrentes molestias físicas también afectaron a los tres primeros parones de selecciones de la temporada, en su estreno con el Real Madrid. La sorpresa ha llegado en la mañana del viernes, cuando se esperaba que el lateral diestro volviera a una convocatoria compuesta por 35 nombres. «Sé lo que Trent puede aportarnos, pero decidimos mantenernos fieles a nuestros jugadores”, ha señalado Tuchel tras anunciarse la lista. El técnico alemán ha llamado a tres futbolistas en su posición: Spence (Tottenham), Quansah (Leverkusen) y Livramento (Newcastle).

Trent tiene dos meses para convencer a Tuchel

El lateral diestro del Real Madrid cuenta con algo más de dos meses de competición por delante para convencer a Tuchel de cara al Mundial. Trent se ha hecho con la titularidad en el conjunto blanco, ha dejado destellos, pero no está rindiendo al nivel esperado. Su principal baza es que no cuenta con grandes nombres por delante en su posición, por lo que aspira a regresar con Inglaterra si mejora su rendimiento en el tramo decisivo de la temporada. Pese a no contar con él, el seleccionador le ha puesto en valor en sala de prensa. «Conozco sus puntos fuertes, es un jugador importantísimo», ha señalado.

Sus fortalezas son de sobra conocidas desde su irrupción en la élite con el Liverpool. Trent posee un golpeo de balón excelso, tanto a balón parado como en el desplazamiento en largo y centros al área. La parcela defensiva sigue siendo su mayor debilidad, una faceta a la que Tuchel da más importancia y que le ha llevado a no contar para el seleccionador. El lateral diestro se pondrá a prueba ante el Bayern de Múnich en Champions, una eliminatoria en la que puede comenzar a dar un vuelco a su situación en Inglaterra si brilla ante los ojos de todo el fútbol europeo.