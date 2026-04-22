Asencio regresa a los entrenamientos con el Real Madrid de cara al partido contra el Betis

Raúl Asencio ha regresado este miércoles a los entrenamientos con el Real Madrid. El central del conjunto blanco ha superado finalmente la enterocolitis bacteriana que le llevó a pasar por el hospital y a estar más de una semana fuera de los terrenos de juego. Tras el duelo ante el Alavés, el canario ha vuelto a ejercitarse sobre el césped, en una sesión en la que no estaban Courtois, Rodrygo ni un Militao al que se le realizarán pruebas el jueves para determinar el alcance de las molestias que le obligaron a retirarse antes del descanso.