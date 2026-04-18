Raúl Asencio, en el hospital por gastroenteritis

Raúl Asencio está en un hospital de Madrid a causa de la gastroenteritis que sufre desde hace varios días, motivo por el que no pudo entrar en la convocatoria del partido ante el Bayern ni viajar a Múnich. El defensor del Real Madrid ha perdido varios kilos en los últimos días y este sábado ha sido ingresado en el centro hospitalario.

Asencio ha acudido principalmente al hospital a hacerse pruebas, una vez que no bajaba los problemas físicos provocados a causa de esta gastroenteritis. Lleva así varios días y su estado de salud no es grave, simplemente ha ido al hospital a saber cuál es el virus que le tiene en esta situación tan difícil.

Según ha podido saber OKDIARIO, Asencio está en el hospital en tratamiento, nada grave, pero lleva varios días así. Tantos que el pasado martes no pudo entrar en la convocatoria del Real Madrid para el partido de Champions en Múnich por este motivo. Se espera que en las próximas horas pueda mejorar y regresar a su domicilio, donde recuperarse ya de forma más tranquila.

Con esta situación, Raúl Asencio queda descartado para el encuentro de Liga ante el Alavés del próximo martes, toda vez que está sufriendo unos problemas que, por mucho que se recuperara antes de ese día, no le habrían dado tiempo a entrenar. Tal y como adelantó la Cadena COPE, y ha podido confirmar OKDIARIO, Asencio acudió al hospital para hacerse pruebas. Lleva varios días vomitando y ha perdido en torno a cinco kilos.