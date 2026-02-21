El agente de Prestianni desmiente que la UEFA esté investigando los insultos a Vinicius: «Todo es falso»

El agente de Gianluca Prestianni se ha pronunciado acerca de la investigación que ha abierto la UEFA al jugador argentino tras ser acusado de insultos racistas a Vinicius Junior durante el Benfica-Real Madrid. El brasileño aseguró haberle llamado ‘mono’ en repetidas ocasiones y eso derivó en una tremenda polémica de la que se ha escudado su entorno.

Desde el primer minuto, Prestianni se remite a la presunción de inocencia negando haberse referido de esa forma a Vinicius. Al taparse la boca, las cámaras no han demostrado ninguna de las dos versiones. Sin embargo, el hecho de que esté pendiente de una posible sanción deportiva o económica es algo que no gustó a su representante: «Todo lo que se ha publicado sobre lo que realmente dijo Gianluca Prestianni en las investigaciones con la UEFA es falso. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros de manera oficial para informarnos sobre las posibles sanciones relacionadas con este asunto», explicó Gastón Fernández.

La UEFA informó que podría existir una infracción en el Reglamento Disciplinario si se demuestra el episodio racista hacia Vinicius Junior y por ello se designó un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para el caso. Un comunicado que su agente afirma que no existe y que no quieren seguir hablando a días de que Prestianni se reencuentre con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles: «Ya no deseamos continuar con este tema. Ya hemos dejado claro que lo ocurrido no fue como intentaron presentarlo o retratarlo en relación con Gianluca. A partir de ahora, lo único que nos importa es brindarle tranquilidad y calma al jugador», sentenció.

Prestianni previamente lanzó un comunicado en redes sociales indicando que no insultó de forma racista en ningún momento: «En ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid». Una línea que mantuvieron el Benfica y José Mourinho para proteger al futbolista después de la lluvia de reacciones que le obligaron a tener que bloquear los comentarios.