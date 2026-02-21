La solución de Guardiola ante el caso de racismo contra Vinicius: «Hay que pagar más a los profesores»

Pep Guardiola ha hablado sobre el caso de racismo que sufrió Vinicius por parte de Prestianni en el encuentro entre el Benfica y el Real Madrid de Champions. El entrenador español ha señalado que es un asunto de «educación» y ha dado su solución: que los profesores «ganen más dinero» porque esto «hay que arreglarlo en las escuelas».

Preguntado por esta gran polémica racista, Guardiola ha explicado que el origen de todo no está en los estadios, sino en la sociedad a edades tempranas. «Hay que arreglarlo en las escuelas. Que paguen más a los profesores. Ahí es donde lo arreglaremos. En las escuelas, no en el fútbol», ha señalado el entrenador del Manchester City en la previa de su duelo ante el Newcastle de Premier League.

«Los profesores y los médicos son las personas más importantes en la sociedad, no un entrenador de fútbol», ha añadido el técnico catalán, que ha querido lanzar un mensaje contundente contra el racismo: «Ni haber nacido en un sitio u otro, ni el color de piel hace que seas mejor o peor».

Para Pep Guardiola «aún queda mucho trabajo que hacer» y este «es un problema de la sociedad, no sólo del fútbol» ya que «hay racismo en todas partes». El entrenador español siempre se ha caracterizado por defender todas las razas y, en este caso, se ha vuelto a poner del lado de Vinicius, la víctima del caso, sin mencionarle directamente, pero sí preguntado Guardiola por lo que sufrió en el estadio Da Luz de Lisboa.

Vinicius sufrió el pasado miércoles, en el duelo de ida de playoffs de Champions ante el Benfica, un acto racista por parte de un compañero de profesión, el argentino Prestianni. El jugador del Real Madrid pidió al árbitro François Letexier activar el protocolo antirracista justo después del gol que marcó, que era el 0-1 del equipo blanco (que vistió de azul en Lisboa).

Vinicius denunció un insulto racista por parte de Prestianni, jugador del Benfica. «Me ha dicho mono», se pudo leer en los labios de Vinicius. Sin embargo, como no se pudo comprobar, ya que el argentino se tapó la boca con la camiseta, el futbolista del conjunto portugués no tuvo sanción ni durante ni después del encuentro.