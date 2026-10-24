Remontada de líder del Real Madrid ante el Tenerife

¡El Real Madrid es líder de la Liga F! Provisional, eso sí. Quién lo podía pensar hace apenas dos jornadas, cuando encajaron un 7-0 en el Clásico celebrado en el Camp Nou. La derrota del Barcelona ante la Real Sociedad y las dos victorias consecutivas del conjunto madridista, permiten a las de Pau Quesada ponerse al frente de la tabla. La última, ante el Tenerife, en un partido que se puso 0-2 y que, en apenas 30 minutos, consiguieron darle la vuelta.

A la espera de que jueguen las culés, ante el Granada, las madridistas son líderes de la clasificación por un punto. Y eso que no se les presentó un partido sencillo. El conjunto chicharrero llegaba a Valdebebas lanzado tras tres victorias consecutivas y se pusieron por delante en el marcador por un penalti transformado por Gramaglia en la primera parte y con una volea a la salida de un córner de Natalia Padilla que ponía el 0-2.

Tocaba remar y mucho para las blancas, en un duelo que no estaba siendo nada sencillo, a pesar de haber dispuesto del dominio del balón y de las ocasiones. Pero, como casi siempre, la falta de efectividad volvió a salir a relucir. Hasta que tenían el agua al cuello. Entonces, los goles de Beerensteyn, Schröder y Bruun dieron la vuelta al partido para ganarlo.

Las madridistas apretaron nada más ponerse 0-2 para darle la vuelta. Algo que han demostrado en constantes ocasiones que son capaces. Y volvieron a hacerlo. Beerensteyn, que había entrado al descanso por Däbritz, marcó el primero al aprovechar un balón tenso al segundo palo de Keukelaar que remató en el segundo palo la neerlandesa.

Se lanzaba con todo el Real Madrid hacia la remontada, con Athenea y Bruun entrando en juego. Llegaría el empate de manera muy polémica. El FVS entró en acción para revisar el gol de Felicia Schröder. Centro de Linda Caicedo que parece que prolonga Caruso y que acaba con gol de la sueca. Si llega a tocar la italiana, había fuera de juego, pero no había una toma clara en la que se apreciase que tocaba el balón, por tanto, no se anuló.

Tampoco se concedió minutos antes una reclamación del Real Madrid, un supuesto penalti que reclamaron las blancas por mano de Cinta, aún con el 1-2. La polémica estaba servida y la remontada del Real Madrid también, puesto que Signe Bruun apareció para empujar un rechace tras una jugada individual de Linda Caicedo. Espectacular conducción de la cafetera que terminó desviando como pudo Noelia Ramos, dejándola muerta en el área.