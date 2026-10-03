El Real Madrid se encomienda a Linda Caicedo y Schröder en el Clásico

Son la pareja del verano en el Real Madrid. Linda Caicedo y Felicia Schröder son presente y futuro del club y del fútbol femenino mundial. No vamos a descubrir el talento de la colombiana, que ha dado un salto de calidad al equipo desde que llegó al club en 2023. De cara a este curso, la entidad ejecutó el fichaje más caro de la corta historia de la sección, pagando 1,5 millones de euros por la sueca. Con las dos se asegura mantenerse entre los grandes de Europa y a ellas se encomienda para el Clásico del domingo.

Porque gran parte de las opciones del Real Madrid de asaltar el Camp Nou están en las botas de ambas. La mayor parte de la producción ofensiva del equipo pasa por ellas o, al menos, la más peligrosa. Se pudo comprobar contra el Manchester City, aunque no tuvieran la noche muy afinada, y lleva siendo así desde el inicio del curso.

De hecho, Schröder ha caído de pie en Valdebebas, donde suma ya ocho goles en siete partidos. Las blancas empataron en el único partido del curso en el que no estuvo, ante el Eibar, además de firmar también tablas contra PSG y Manchester City en Champions. En estos partidos, la escandinava tuvo oportunidades para cambiar el signo del partido, pero se le resistió.

Lo que nadie puede poner en duda es la capacidad que tiene para generar peligro, ni para asociarse con Caicedo. La sintonía entre ambas no ha podido ser mejor desde que comenzó el curso. Normalmente, Linda elabora y Felicia ejecuta, aunque no tienen problema en intercambiar papeles, como han dejado claro ya en lo poco que llevamos de temporada. Velocidad, verticalidad, desborde y una calidad inmensa es la que guardan las dos jóvenes futbolistas del Real Madrid, que amenazan ahora al Barcelona.

Linda y Schröder, la conexión perfecta

El descubrimiento que ha sido Schröder se suma al talento ya contrastado de Linda Caicedo. Su evolución ha sido constante hasta convertirse en la principal referencia del conjunto blanco, exhibiéndose en los grandes escenarios. 36 goles suma la colombiana en estos tres años y medio en el Real Madrid, con 24 asistencias. De hecho, en el último partido de las blancas, ante el City, se inventó un golazo en una acción individual en la que condujo el balón hasta llegar al área, recortar y ajustarla cruzada al palo.

De hecho, frente al Barcelona, ya sabe lo que es ser clave. En el único triunfo en los 25 partidos, permitió a Caroline Weir marcar el 1-2 que ponía por delante a las blancas en Montjuic. Ahora, ante un nuevo Clásico, la cafetera volverá a ejercer de líder de este equipo. Junto a Schröder, será la encargada de potenciar el ataque madridista, aunque también aparecen otras futbolistas como Athenea, Keukelaar, Eva Navarro, Senss o Caruso.