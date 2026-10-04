¿Puede el Real Madrid competirle al Barcelona? La eterna pregunta que, hasta ahora, siempre ha tenido respuesta negativa, vuelve a escena. El Camp Nou acoge este domingo (19:00 horas) el Clásico del fútbol español en su versión femenina. El primero de la era post-Alexia que se ha abierto esta temporada en Can Barça.

Pese a la marcha del gran icono del deporte femenino mundial, Pere Romeu sigue contando con un equipazo que no varía su fútbol y no levanta el pie del acelerador. Por su parte, un renovado Real Madrid todavía no termina de convencer y se encomienda en ocasiones a la inspiración de sus futbolistas de ataque.

Este choque, pendiente de la meteorología en la zona, ha estado habitualmente desequilibrado salvo en contadas ocasiones, pero la distancia que se esperaba que se recortase en la pasada temporada pareció agrandarse de nuevo después de un amplio carrusel de partidos entre ambos equipos que se vieron en todas las competiciones, con pleno de triunfos una vez más del actual campeón de Europa.

La brecha se abrió y ahora el objetivo del conjunto blanco es el de intentar volver a cerrarla todo lo posible para ver si su ambiciosa apuesta de este año puede funcionar ante un Barça que también está renovado tras la marcha de jugadoras importantes como Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle o Salma Paralluelo, algo de lo que parece de momento no haberse resentido en exceso.

El actual campeón de la Liga F llega como sólido líder a este Clásico tras ganar sus cinco partidos, pasando únicamente apuros en la visita al Atlético de Madrid, pero en la Champions tampoco ha dado respiro a sus rivales con sendas goleadas al Paris FC (5-2) y a la AS Roma (0-6), un choque este que dejó muy satisfecho a su técnico. «Este es el Barça que quiero ver», celebró el técnico catalán, cuyo trabajo y preparación de los partidos también es clave.

Un mensaje para un Real Madrid que se ha mostrado algo más irregular y que ya se ha dejado de manera sorpresiva dos puntos al empatar sin goles en el Alfredo di Stéfano ante la Eibar y que todavía no ha ganado en la Champions, aunque ha sido mejor ante rivales de un nivel similar al suyo como son el PSG y el Manchester City, campeón de la Women’s Super League inglesa. En ambos casos empató a uno, con polémicas que impidieron sus triunfos.

Después de 25 clásicos en los que el Barcelona ha ganado en 24 ocasiones, el Real Madrid buscará su segundo triunfo. La oportunidad, con el dúo Schröder-Caicedo, no puede ser mejor ante un conjunto culé que llega mermado por las bajas, con un cambio profundo de ciclo de futbolistas, pero que no parece muy por la labor de ceder su trono. Al menos en España.