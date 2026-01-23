Alineación del Real Madrid en la Supercopa femenina contra el Barcelona

El Real Madrid buscará el primer título de su historia en la final de la Supercopa, donde Pau Quesada sacará su alineación de gala. Un once muy similar al de las semifinales, puesto que la única duda que hay es la presencia de Alba Redondo en ataque. En caso de que no repita, su lugar lo ocuparía Naomie Feller. Quien sí que estará con total seguridad es una Athenea que ha recuperado la sonrisa en los últimos encuentros y, por fin, vuelve a ser determinante en este Real Madrid.

El conjunto blanco se ejercitó en Castalia en la tarde del viernes con 24 futbolistas disponibles, aunque viajaron también las lesionadas Frohms, Antonia, Teresa y Keukelaar. La ocasión lo merece, puesto que pueden lograr el primer título en sus seis años de historia. Por ello, el técnico utilizará el mejor equipo que hoy por hoy puede plantar sobre el césped, contando también con que futbolistas como Toletti o Bruun llegan con muchas dudas en el apartado físico.

Pau Quesada, que no ha estado al frente del equipo en el entrenamiento previo, debido a unos motivos personales que le llevaron a perderse también las semifinales, sí que estará en el banquillo el sábado, en principio. El técnico del Real Madrid será quien dirija al equipo en la final de la Supercopa contra el Barcelona, donde la alineación contará apenas con una duda, en ataque.

Alineación posible del Real Madrid

La alineación del Real Madrid en Castalia estará formada por prácticamente las mismas jugadoras que fueron de la partida en el derbi madrileño de semifinales. Ante el Atlético, las blancas convencieron, resolviendo el duelo en apenas 20 minutos, poniéndose 3-0 en un choque que terminaría 3-1. La imagen no pudo ser más convincente, por lo que apenas hay dudas sobre el once que presentarán.

Misa Rodríguez, capitana del equipo, volverá a ser la que defienda los palos. Aunque Merle Frohms ha viajado con el equipo, aún sigue lesionada, por lo que la canaria será la guardiana de la portería madridista. En defensa aparece una línea de cuatro en la que Eva Navarro será la lateral derecho, en la izquierda aparecerá Holmgaard, con la renovada Lakrar y María Méndez en el centro de la defensa.

En el centro del campo, Angelhdal y Däbritz formarán en el doble pivote, mientras que por delante, jugando entre líneas como enganche estará Linda Caicedo. La colombiana se ha llevado los elogios de sus rivales en las horas previas a la final, destacando Pere Romeu que «es una jugadora muy diferencial y la que más ataques acelera a su equipo».

Por los costados, Athenea se ha hecho con un hueco de manera definitiva después de sus últimas actuaciones, recuperando su mejor versión, por lo que aparecerá por la izquierda, mientras que Weir caerá un poco a la derecha, donde todo el carril es prácticamente para Eva Navarro. En punta, Redondo podría repetir, pero no hay que descartar a Feller.