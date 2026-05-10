Otra lección magistral de Flick en el Clásico

Lección magistral de Hansi Flick en otro Clásico contra el Real Madrid. El entrenador del Barcelona es el gran artífice de convertir a este equipo campeón y una vez más desde el once ganó el partido ante el cuadro de Arbeloa. Todas sus apuestas fueron un éxito: Eric secó a Vinicius, Rashford fue un puñal y Ferran Torres decisivo. El Barça cantó el alirón por primera vez en la historia ante los blancos.
El Barcelona era consciente antes de comenzar el Clásico que estaba a 90 minutos de cantar el alirón y convertirse en campeón de Liga por 29ª vez. Y más ante un Real Madrid que era un polvorín. Hansi Flick comenzó a jugar su once y sacó a Eric García para detener a Vinicius en banda y a Rashford para condenar a Fran García. Y le salió a las mil maravillas.
El Barcelona sentenció el Clásico en 18 minutos
Duró nueve minutos el Clásico. Un partido sin emoción porque los blancos poca guerra presentaron ante un Barcelona decidido a cantar un alirón histórico. Marcus Rashford hizo el primero con un golazo por la escuadra en una falta directa. Pudo hacer algo más Courtois, pero el disparo del inglés fue brillante. La apuesta de Hansi Flick superaba a la de Arbeloa.
No tardó mucho en llegar el segundo. El Barcelona estaba bailando al Real Madrid con un centro del campo que andando, triangulaba sin problemas y encontraba espacios sin pensar. Dani Olmo, por dentro, hacía mucho daño a una defensa madridista que hacía aguas en el Camp Nou. Así llegó el segundo con un taconazo suyo ante Rüdiger para dejar solo a Ferran Torres.
El nueve valenciano fue otra apuesta de Flick en el Clásico por delante de Lewandowski. Y también le salió a la perfección. No falló el mano a mano ante un flojo Courtois. 2-0 sin necesidad de pisar el acelerador. Antes del descanso, Rashford perdonó el tercero en un mano a mano tras superar a Fran García en carrera.
Se calentó el partido en el inicio del segundo tiempo. Asencio desplazó una pelota tras pitar fuera de juego el colegiado y Dani Olmo fue a por él, empujándolo al suelo. Vinicius fue a defender a su compañero y se formó una riña entre todos.
Se salvó Eric García de un penalti claro tras pegarle un codazo en la cara a Bellingham dentro del área. El VAR se apagó y no quiso revisarlo. Poco después, en un partido donde el Barça había aflojado varias marchas, Flick metió a De Jong y Raphinha para ir a por la goleada, quitando a Olmo y Rashford. Los dos hicieron un gran partido.
Las notas del Barcelona en el Clásico
- Joan García: 7
- Eric García: 8
- Cubarsí: 7
- Gerard Martín: 8
- Cancelo: 7
- Pedri: 8
- Gavi: 6
- Dani Olmo: 7
- Fermín López: 7
- Rashford: 8
- Ferran Torres: 8
- Hansi Flick: 9
- De Jong: 5
- Raphinha: 5
- Lewandowski: 5
- Marc Bernal: 5
- Balde: sin calificación