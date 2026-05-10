El Barcelona se pone a celebrar el alirón antes de tiempo regalando palomitas a los periodistas

El Barcelona se ha puesto a celebrar el alirón como campeón de Liga antes de que comience el Clásico contra el Real Madrid al repartir palomitas gratis a todos los periodistas situados en la zona de prensa del Camp Nou. El club blaugrana repartió unos carnets para que recogiesen un paquete de palomitas con el escudo del Barça.

Surrealista lo que sucedió en el Camp Nou antes del Clásico. Por primera vez, el club catalán repartió palomitas gratis a todos los periodistas. Un gesto con gracia que algunos incluso lo pueden ver como una provocación en un partido en el que el Barcelona puede proclamarse campeón de Liga si empata o gana al Real Madrid este domingo a partir de las 21:00 horas.

La fiesta del Barcelona sería completa

El Barcelona lo tiene todo absolutamente preparado para, en el caso de sumar el punto que necesitan ante el Real Madrid en estos momentos para entonar el alirón, poder celebrarlo a lo grande ante su afición en el Camp Nou. Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, llegará en la mañana del domingo a la Ciudad Condal y estará en el palco junto a Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, presenciando el partido y, obviamente, también estará la más deseada: la Liga. El título estará preparado en el coliseo barcelonés y se entregaría a los campeones nada más confirmarse el campeonato.

El lunes, el Barcelona haría una fiesta por la Ciudad Condal para celebrar la Liga, pero sin duda el gran momento lo quieren vivir este domingo. Ganando, celebrando y todo ante la mirada del Real Madrid. Justo eso es lo que quieren evitar los hombres de Álvaro Arbeloa.