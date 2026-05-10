El Barcelona pone el himno de Cataluña en el Camp Nou antes del Clásico ante el Real Madrid

El Barcelona puso en la megafonía del Camp Nou antes del Clásico ante el Real Madrid Els Segadors, el himno autonómico de Cataluña. En una medida novedosa, ya que no suele hacerse en un encuentro del Barcelona como local. Sin embargo, en este Barcelona – Real Madrid, sí se puso el himno de Cataluña.

Así, Els Segadors se cantó en los minutos previos a que empezara el Clásico, con muchos aficionados entonándolo en las gradas, algunos sacando las banderas independentistas, aunque no fueron mayoritarias.

El duelo, que se juega este domingo, 10 de mayo, desde las 21:00 horas, llega todavía con la Liga por decidir. El Barcelona saca 11 puntos al Real Madrid… cuando quedan 12 en juego. Es decir, los culés tienen prácticamente ganada la Liga, pero no la tienen cerrada. Si ganan o empatan, el Barcelona será ya campeón en este Clásico. Pero si gana el Real Madrid, todavía el conjunto blanco tendrá opciones en la lucha por el título.

Es el primer Clásico en tres temporadas que se disputa en el Camp Nou, ya que los últimos dos fueron en el Olímpico de Montjuic, por las obras del estadio azulgrana. Este duelo no se celebra en el Camp Nou desde el 5 de abril de 2023, por lo que habrán pasado más de tres años desde ese último duelo en Liga.