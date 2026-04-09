Fenerbahce – Real Madrid, en directo | Horario y dónde ver gratis online el partido de baloncesto de la Euroliga

Última llamada. La Euroliga se va acercando a su fin y este jueves hay una verdadera ‘final’ en la cancha del campeón. Sigue en directo desde las 19:15 horas el Fenerbahce-Real Madrid en DIARIO MADRIDISTA, el penúltimo partido de los blancos en la fase regular, que arrancará a las 19:45. Ganar o ganar para el equipo de Sergio Scariolo tras sus dos últimos tropiezos que lo han dejado quinto en la clasificación y, de momento, sin el importantísimo factor cancha.

Este jueves intentará recuperarlo con una victoria en la parte asiática de Estambul, concretamente en el Ülker Sports Arena, donde sólo cuatro equipos han sido capaces de vencer esta temporada. El Real Madrid buscará ser el quinto para llevarse un triunfo capital que le haría sobrepasar automáticamente a su rival (el Fenerbahce es tercero).

Así, recuperaría el factor cancha antes de la última jornada, afrontando ese duelo en casa ante el Estrella Roja el próximo jueves sin la soga al cuello. Además, cogería sensaciones en su peor temporada como visitante de cara a un hipotético play off en el que tendrá que pescar alguna victoria a domicilio, sobre todo si no obtiene el factor cancha.

El balance, a falta del choque en la capital de Turquía, es de 5-13, el peor desde que se implantó el formato todos contra todos en la 2016-17. Bolonia, Belgrado (Estrella Roja y Maccabi Tel Aviv), Múnich, Valencia, Milán, París, Atenas (Panathinaikos y Olympiacos), Dubái, Kaunas, Vitoria han sido los escenarios e los que el Real Madrid ha hipotecado su Euroliga a una auténtica machada como local.

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En el Palacio de los Deportes, sólo perdió con el Panathinaikos en noviembre y la estadística es de 17-1. De hecho, el próximo jueves tiene la oportunidad de alcanzar un récord histórico en la competición ganando al Estrella Roja y siendo el primer equipo en cerrar una fase regular habiendo cosechado sólo una derrota en su cancha.