El Madrid responde ante la urgencia: tumba al Fenerbahce y le arrebata el tercer puesto en la Euroliga

El Real Madrid siempre resurge en los momentos importantes y este jueves, tras 13 derrotas como visitante, las tres últimas seguidas (Kaunas, Vitoria y El Pireo), tumbó al Fenerbahce, vigente campeón de la Euroliga, para arrebatarle la tercera posición y ascender dos puestos en la tabla a falta de la última jornada. El equipo blanco respondió a la urgencia y no dejó escapar la opción de agarrar el factor cancha para defenderlo el próximo jueves en el Palacio de los Deportes en el cierre de la fase regular contra el Estrella Roja.

Facu Campazzo encarnó el espíritu blanco de superación, levantándose de un mal inicio de partido, en el que cometió dos faltas en los tres primeros minutos y se marchó súper enfadado al vestuario. Gran actuación del argentino, líder con 15 puntos (cuatro triples sin fallo), cuatro rebotes, tres asistencias y 18 de valoración. Acabó muy feliz y aprovechó la entrevista post partido para felicitar a su madre por su cumpleaños.

Edy Tavares fue el faro del Real Madrid durante todo el partido en una tarde floja de Usman Garuba (Alex Len ni jugó), picando piedra en ataque (12 puntos y tres rebotes ofensivos) y en defensa (dos defensivos y cuatro tapones), tres asistencias y 16 de valoración. Sergio Scariolo se la jugó en un apretadísimo último cuarto con Trey Lyles, decisivo con 10 de sus 12 tantos del encuentro, y Mario Hezonja, que anotó el triple decisivo después de un duro 0/7 (9+3+5 y 6 créditos).

Concentración máxima en el Real Madrid desde la salida al partido. El equipo de Scariolo tenía media Euroliga en juego y mostró su mejor cara en defensa durante toda la primera parte, aunque le lastraron los ocho rebotes ofensivos de Fenerbahce. Gracias a esas segundas oportunidades de anotar, el conjunto turco se mantuvo enganchado en todo momento en el marcador, ya que su estadística al triple era nefasta (3/17).

El Real Madrid planta cara al Fenerbahce

En el Real Madrid, muchísima efectividad (5/8), encontrando al hombre libre especialmente en el segundo cuarto. Chuma Okeke, Alberto Abalde, Gaby Deck, que dio un susto por un golpe en el hombro del que salió ileso, y Campazzo por partida doble acompañaron al arma Tavares.

El caboverdiano volvió loco al Fenerbahce en ataque durante todo el primer tiempo. 10 puntos para erigirse como el faro ante las amenazas turcas con Horton Tucker (11), Nicolo Melli (15) Boston Jr. (21 y 8/10 en tiros de campo) y Baldwin IV (10). Todos terminaron en dobles dígitos de anotación.

Los blancos supieron levantarse de un mal inicio del segundo cuarto, en el que llegaron a ir perdiendo de ocho puntos (29-21), para, con un parcial de 13-21, irse con +6 al descanso en Estambul (34-40). Y el Fenerbahce, como se podía esperar, volvió con todo a la cancha. Arrollador tercer acto de los turcos, que subieron los porcentajes, sobre todo el del triple (4/8) para ponérselo muy difícil a Scariolo.

El Real Madrid sufría el nulo acierto de Hezonja de tres (0/6 antes del último cuarto), superadísimo el croata por un gran Boston Jr., y el exceso de pérdidas, pero llegaba vivo a la batalla final por la tercera posición de la Euroliga pese a encajar un 24-12 de parcial (58-52). Reto mayúsculo para un equipo especialista en bloquearse mentalmente en este tramo.

Lyles y Hezonja irrumpen a tiempo

Lyles decidió dar el do de pecho por el conjunto madridista, anotando los todos los puntos del Real Madrid en los cinco primeros minutos. Tuvo en un tiro libre adicional dar ventaja, pero el canadiense lo desperdició y, cumplido el ecuador, la cosa estaba igualadísima 62-62. Jantunen puso en pie al Ülker Sports Arena con su primer triple, pero desató un vendaval blanco.

Jasikevicius tuvo que parar el choque a menos de dos minutos después de un parcial de 0-7 del Real Madrid con Andrés Feliz, Campazzo y Hezonja, que, tras fallar los siete anteriores, apareció a la hora de verdad con su primer triple de ocho intentados para poner el +6 a falta de 58 segundos tras una gran jugada de su equipo. Además de estos tres, Scariolo se la jugó con Lyles, enchufado, y Tavares.

Y esta vez, el bloqueo final no fue del Real Madrid, sino del Fenerbahce, que con el 69-74 definitivo ya en el marcador a falta de medio minuto no fue capaz ni de hacer falta. Jasikevicius se desesperó y el cuadro de Scariolo firmaba hasta con cierta superioridad la victoria más importante del curso en Europa, habiendo ganado además los dos duelos ante el campeón.

La derrota del Hapoel Tel Aviv en Sofía contra el Olympiacos (líder matemático) le catapulta a la tercera posición y depende del Panathinaikos en Valencia para subir a la segunda, lo que dejaría muy encarrilado un top 4 y el ansiado factor cancha a favor del Real Madrid de cara a un play off que ya tiene asegurado.