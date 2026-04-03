El Baskonia tumba al Real Madrid por tercera vez y le impide ser líder de la Euroliga

El Baskonia lo ha vuelto a hacer y son ya tres veces las que le ha ganado al Real Madrid esta temporada (98-96). La victoria de este viernes ha sido en la Euroliga y le ha impedido al equipo blanco ponerse líder tras la derrota de Fenerbahce, mientras que Olympiacos pasa a ocupar la primera posición al vencer al Asvel en Lyon. Ya es la duodécima derrota de los de Sergio Scariolo, algo que ya es verdaderamente alarmante, sobre todo por las desconexiones en los últimos minutos.

Dos tiros libres de Kobi Simmons a dos segundos del final dieron la victoria al Baskonia tras una traca final de triples de los dos equipos, que desplegaron su mejor juego en un epílogo cargado de acierto. Como si se tratase de algo más de un mes y nos remontásemos al pasado 22 de febrero, el Baskonia salió a comerse el parqué y puso en serios apuros a un Real Madrid que, de ganar, habría compartido el primer puesto con Fenerbahce y Olympiacos. Los protagonistas eran similares a los del Roig Arena.

Mamadi Diakité y Eugenio Omoruyi se destaparon con dos triples en el primer cuarto, tramo en el que Luwawu-Cabarrot anotó nueve puntos y lideró a los suyos hasta el 29-27 ante un equipo blanco que resistía el inicio. Dejó de hacerlo durante los primeros minutos del segundo, en los que Baskonia llegó a manejar ventajas de 11 puntos (42-31), hasta que el Real Madrid consiguió remontar con un parcial de 6-21 antes del descanso a galope de los triples de Mario Hezonja, Gaby Deck y Sergio Llull.

Tras el triunfo en la final de Copa, los baskonistas lo volvieron a hacer y aún con mayor dificultad, porque afrontaron el choque con seis bajas, la última de Trent Forrest, mientras que el juego interior de los blancos también se quedaba sin efectivos.

Diakité, más decisivo que en Valencia

Edy Tavares y Diakité ofrecieron un gran cuerpo a cuerpo, al igual que Simmons y Facundo Campazzo en la dirección y Hezonja y Luwawu-Cabarrot. Fueron tres focos clave en un encuentro en el que los locales anotaron 14 triples por 10 los visitantes, que perdieron la ocasión de asaltar el liderato de la Euroliga.

Tras el paso por vestuarios, el duelo bajó de revoluciones y ahí se encontró mejor el Real Madrid, que mejoró notablemente en defensa e hizo sufrir a su rival. La tercera falta de Campazzo cambió el ataque de los blancos, que buscaron a Hezonja para generar sus ofensivas.

El tiro libre mantuvo al Baskonia en un partido mucho más trabado que en la primera mitad, pero en el que el conjunto de Scariolo pudo salir airoso sin sus dos estandartes, Campazzo y Tavares, y entrar en el último cuarto por delante después de una igualdad máxima, 73-76.

La actividad de Usman Garuba marcó la defensa blanca en los primeros compases de un epílogo con mucha más dureza. El Baskonia anotó tras cuatro minutos gracias a un Diakité que se hizo grande durante todo el partido. Un triple imposible del único interior azulgrana, el quinto en su cuenta, puso el picante en la fase final del choque, en la que volaron los triples en uno y otro lado, lo que favorecía al Real Madrid, que iba por delante.

El Baskonia da otra campanada ante el Real Madrid

Dos lanzamientos exteriores consecutivos de Simmons dejaron el electrónico con un 94-95 a 1:05 para el final. Campazzo se dejó un tiro libre por el camino y Luwawu-Cabarrot igualó el choque (96-96) con dos posesiones por delante. Hezonja no logró anotar e hizo falta a Simmons, que cerró el partido desde el tiro libre.