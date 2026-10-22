Los secretos del divorcio más mediático del deporte: Svitolina rompe su matrimonio con Monfils

El mundo del tenis sigue conmocionado por la ruptura de una de sus parejas más mediáticas. Elina Svitolina y Gael Monfils han puesto fin a su matrimonio después de cinco años de relación y una hija en común. Sin embargo, detrás del anuncio de la tenista ucraniana hay nuevos detalles que han sacudido el mundo del deporte, pues según las últimas informaciones publicadas por la prensa francesa, Svitolina comunicó a su marido su intención de divorciarse por teléfono, mientras él se encontraba en Dubái con la pequeña Skai.

La noticia se conoció hace unos días, cuando la actual número seis del mundo publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para explicar los motivos que la habían llevado a tomar esta decisión. Svitolina, de 32 años, reconoció que necesitaba reencontrarse consigo misma después de atravesar un periodo emocional especialmente complicado, marcado en buena medida por las consecuencias de la guerra en Ucrania. «Lo que no visteis fueron las noches sin dormir, las dudas y la sensación de ir perdiéndome a mí misma poco a poco», escribió la tenista, que también quiso dejar claro que Monfils había permanecido a su lado durante los momentos más difíciles. «Hay batallas que se libran en lo más profundo de una misma, y no hay cantidad de amor ajeno que pueda ganarlas por ti», añadió.

Las circunstancias de la ruptura han añadido un nuevo capítulo a esta sonada historia, puees según las informaciones de L’Équipe, Svitolina comunicó sus intenciones por teléfono a Monfils a finales de septiembre, cuando ella se encontraba en China para disputar varios torneos y el francés permanecía en Dubái junto a su hija. La noticia ha afectado mucho a Monfils, que tenía previsto retirarse en noviembre durante el Masters de París ante su público, pero ahora ha anunciado que deja el tenis profesional de inmediato a raíz de su divorcio.

Según ciertas informaciones publicadas, el impacto de la ruptura ha sido tal que ha precipitado la retirada del tenista francés, un Monfils que sin embargo no ha ofrecido públicamente su versión de los hechos. La que sí ha hablado es Svitolina a través de las redes sociales: «En cierto momento, simplemente me di cuenta de que no quería seguir viviendo una vida en la que no fuera verdaderamente feliz». También insiste en que sigue queriendo y respetando a Monfils y pide comprensión para ambos en un momento especialmente delicado.

La relación entre ambos comenzó en 2018 y se hizo pública en 2019. Dos años después, en julio de 2021, se casaron, convirtiéndose en una de las parejas más conocidas del tenis internacional. En octubre de 2022 nació su hija Skai, que ahora tiene cuatro años. Durante este tiempo, ambos compartieron momentos importantes de sus respectivas carreras. Monfils, conocido por su espectacular estilo de juego, llegó a ser el número seis del mundo y conquistó 13 títulos individuales. Svitolina, por su parte, alcanzó el tercer puesto del ranking femenino y se consolidó entre las mejores tenistas de su generación. Ahora, el principal objetivo de ambos es proteger a su hija. «Nuestro matrimonio llega a su fin, pero nuestra familia no», escribió Svitolina, dejando claro que seguirán ejerciendo como padres de manera conjunta.