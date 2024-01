Muere la leyenda del Dakar Jan de Rooy

Jan de Rooy, leyenda del Dakar, ha muerto este miércoles a sus 80 años. Logró la victoria en la categoría de camiones en 1987. La ‘drag race’ con Ari Vatanen un año después fue uno de los momentos más icónicos de la historia de la prueba. La cuenta oficial del Dakar le ha rendido homenaje en sus redes sociales.

Jan de Rooy es una de las grandes leyendas de la historia del Dakar. A sus 80 años ha fallecido este miércoles y así le ha despedido el Dakar: «El Dakar rinde homenaje a una de sus leyendas: Jan de Rooy. Conocido como ‘L’Ours’, este apasionado individuo no sólo participó y ganó el Dakar en 1987, sino que también jugó un papel importante en el diseño de varios camiones, mejorando significativamente la categoría».

«Después de una enfermedad muy breve, nuestro padre, esposo y abuelo falleció en paz y se reunió con nuestro gran amor, Annie. Vivió hasta los 80 años. Llevaba 65 años comprometido con la empresa de transporte De Rooy, que el año pasado celebró su centenario», reza el comunicado de la familia de la leyenda del Dakar.

Jan de Rooy, que desde 1965 dirigía la empresa De Rooy Transport, junto a su hermano Harrie, no terminaría ahí su carrera deportiva. Jan regresó al rally más duro del mundo en 2002, ‘influenciado’ por la insistencia de su hijo Gerard, e incluso llegó a pelear en la zona delantera de la carrera. Más adelante, ganó la edición inaugural de la África Eco Race y a finales de 2009 dio por finalizada su carrera deportiva. El legado de la familia continuó con su hijo Gerard, quien consiguió dos victorias en el Dakar en los años 2012 y 2016.

