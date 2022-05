Antoine Griezmann se está haciendo pequeñito en el Atlético de Madrid. Desde que se recuperó de su última lesión muscular, la cuál le tuvo dos meses en el dique seco, su papel con el cuadro de Diego Pablo Simeone se ha reducido. De protagonista a un papel inferior, secundario, menos vital en los planes del técnico. De hecho, para el derbi madrileño en el que tanto se juegan los rojiblancos, la fe del Cholo en él se ha perdido y no será uno de los once titulares que defiendan el escudo colchonero de inicio en el Wanda Metropolitano.

La terrible marcha goleadora del francés, que suma sólo ocho goles y cinco asistencias en 35 partidos esta temporada y lleva sin ver puerta cuatro meses, 13 partidos consecutivos en los que sólo ha aportado dos asistencias. Sus prestaciones están bajando y con ellas la confianza depositada de Simeone en él, un defensor a ultranza del galo pero que no ha podido evitar rendirse a la evidencia de su rendimiento sobre el campo.

Antes de su lesión muscular, Griezmann disputó 23 partidos de los que sólo fue suplente en cinco ocasiones, por tanto fue titular en 18 ocasiones. En estos hizo los ocho goles que suma esta temporada y tres de las asistencias. Tras la lesión su papel se ha bajado en el Atlético. Ha jugado 13 partidos, siendo titular sólo en nueve de ellos y jugando completos tan sólo tres encuentros. Su importancia en el césped no es la de antes.

Pero el problema con Griezmann va más allá. Las condiciones en las que pactaron su cesión del Barça en la recta final del mercado obliga al Atleti a quedarse con el jugador un año más en forma de cesión. Ha cumplido un número de partidos mínimos que garantizaron la ampliación de su cesión otro año más, hasta 2023. En este segundo año de cesión, si el francés disputa el 50% de los partidos en los que está disponible, se ejecutará una cláusula de compra obligatoria de 40 millones de euros. Esto, sumado al gran salario del jugador de unos 20 kilos, más el pobre rendimiento que viene dado y la posibilidad de no clasificar para la Champions League el próximo año, convierten al delantero en un severo problema.

El delantero, a sus 31 años, no pasa por su mejor momento de cara a puerta, es algo que alumbran las estadísticas con facilidad. Pese a ello la confianza del Cholo en estos últimos partidos se ha mantenido aunque ha comenzado a apostar por otros jugadores como Cunha y Correa, buscando alternativas ante la falta de gol del francés.

Asegurado un año más de Griezmann en el club y sin una cláusula liberatoria por parte de los colchoneros, el francés formará parte de la plantilla el año que viene sí o sí pese a los problemas financieros que pudiera acarrear su continuidad. El Atlético le pagará ya el 100% del salario al futbolista este próximo año y en el club comienzan a hacer cuentas ante una posibilidad ya recurrente, la de no estar en Champions League el próximo año. Los colchoneros, con 61 puntos, son cuartos a tres del Betis y a cinco de la Real Sociedad. Además del Real Madrid, los rojiblancos tienen que jugar ante Elche, Sevilla y Real Sociedad. No entrar en Champions supone unas pérdidas de 50 millones.

Griezmann, salvo cambio a última hora, no saldrá de partida ante el Real Madrid y cede su confianza a Correa, Cunha y Llorente. El francés no podrá ayudar a sus compañeros de inicio a alcanzar el objetivo y a asegurar que su continuidad el próximo año no sea un dolor de cabeza en el club colchonero.