Tras el test de Misano Márquez da otra pista sobre su futuro: «Tengo plan A, plan B y plan C»

Marc Márquez probó este lunes 11 de septiembre la Honda 2024 en el test de Misano. Las sensaciones han sido más de lo mismo, los problemas siguen siendo los mismos y el tiempo por vuelta «es el mismo». Esta prueba era vital para el futuro del ilerdense, que ha reconocido que tiene «plan A, plan B y plan C». Sobre si se ha fijado una fecha límite para decidir, el piloto del Repsol Honda dijo que «sí». «Sobre India, Japón, decidiré».

Sensaciones con la nueva Honda

«Sí que hemos probado por primera vez la moto prototipo en pista. Sí que es una moto diferente a nivel de posición de pilotaje, a nivel de sensación encima de la moto, pero los problemas principales siguen siendo los mismos. Ahí también el pilotaje es diferente, afrontas las curvas de una manera diferente, pero el rendimiento, el tiempo por vuelta que es el que manda, en este deporte y en casi todos, es el mismo. Así que tenemos que seguir trabajando. Si esta es la moto, estamos lejos, hay que cambiar muchas cosas».

Marc Márquez probando en Misano el prototipo de la Honda de 2024 👀 Hoy es el día que lo puede cambiar todo… o no 🤔 pic.twitter.com/oRE3Gt2338 — DAZN España (@DAZN_ES) September 11, 2023

¿Esto le va a llevar a tomar una decisión?

«Las decisiones, porque hay varias y no sólo una, porque ya lo tenía decidido, porque las tenía muy claras. Acabaremos este test, estaremos en casa tranquilos, y a pensar en todo. Entre India y Japón decidiremos».

Decepcionado

«En un test, un piloto siempre espera mucho, siempre espera dar un paso adelante en cuanto a tiempo por vuelta. A veces, me ha pasado otros años, en los que la moto es nueva, las sensaciones son diferentes, pero el tiempo viene. Y luego ya te vas acostumbrando a esa moto. En este caso, las sensaciones son diferentes, pero el tiempo por vuelta es muy similar. También es mejor tener estas sensaciones ahora y que tengan margen de reacción de cara al futuro».

¿Honda está cumpliendo?

«Les doy margen a los japoneses, pero es lo que dije no quiero palabras, quiero hechos. El margen al final, la paciencia, el tiempo va pasando y lo que necesitas no es promesas, sino hechos y a ver si, poco a poco, se pueden producir esos hechos para seguir motivado y comprometido, como he hecho hasta ahora y como haré hasta que esté con Honda con el proyecto».

Los hechos

«Esos hechos, a nivel de rendimiento en pista, lógicamente siempre esperas más, no se han visto, porque estamos muy similar a la moto anterior, pero a nivel de caras nuevas y de ideas nuevas, sí. Tenemos la tarde aún, que tampoco daremos muchas más salidas con la moto nueva, pero a ver si se puede ver esta reacción».

¿Cree que la mejoría está por venir?

«Esa es la teoría, que siempre será mejor, pero, luego, en la práctica, es donde tiene que ser mejor. Por eso ayer dije: ‘Muy bien, muy bonito, los PDF’s, los powerpoint, esto y lo otro’, pero, luego, en la práctica, es donde realmente se valora. Es ahí donde yo valoro el trabajo. Aquí, en este test, es diferente, pero no acaba de ser lo que buscamos en rendimiento en pista».

Caras nuevas

«Ha venido un ingeniero, creo que es de aerodinámica, que trabajaba más en la F1, que también hemos probado nuevas alas. Al menos, cuando yo paro en el box, yo hablo con una cara diferente, que aún no me lo han presentado, pero yo creo que es el nuevo project leader, pero no me lo han dejado claro. Hay una transición en todo esto. Hay muchos ingenieros. Veremos si podemos seguir mejorando de cara al futuro».

Influencia del test en la decisión

«Puede influir o no, depende. Las decisiones o mis teorías las tengo: hay plan A, plan B y plan C. Antes dije dos y hay tres. Tengo las tres ideas muy claras, tengo muy claro lo que tiene que pasar para cada uno de ellos. Falta tiempo».

¿Quién conoce esos planes?

«Están en mi cabeza, pero, lógicamente, los comparto con toda la gente mía de máxima confianza, es decir, uno o dos».